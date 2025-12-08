　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

▲▼ 從馬利北部逃離的男子棲身臨時帳篷。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 從馬利北部逃離的男子棲身臨時帳篷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯軍隊在非洲馬利進行反極端主義任務期間，被控對平民犯下性侵、斬首及摘取器官等暴行。《美聯社》調查發現，俄國「非洲軍團」（Africa Corps）似乎接替解散的瓦格納傭兵集團（Wagner Group），延續同樣殘酷的戰爭罪行。

一名已逃離當地的馬利村長痛批俄軍採取「焦土政策」，「士兵們不和任何人交談，看到人就開槍，沒有發問、沒有警告，人們甚至不知道他們為何被殺。」目擊者也稱，俄軍一見到平民就開槍，並摘取他們的器官。

2名難民向《美聯社》展示村莊被燒毀的影片，另有2人發現親人屍體時，肝臟和腎臟已被摘除。一名當地居民表示，「（非洲軍團）只有名字變了，衣服、車輛、人員都沒變，手段也沒變，甚至變得更糟了。」

西非薩赫勒地區（Sahel）已成為全球極端主義暴力最致命熱點，近年有多達數千人喪生。馬利、布吉納法索及尼日的軍政府捨棄西方夥伴，轉向俄羅斯尋求幫助，對抗蓋達組織（al-Qaeda）及與伊斯蘭國（Islamic State）有關的武裝分子。

俄國外交部證實非洲軍團「應馬利當局要求」在當地行動，但馬利官方未公開承認俄軍存在。據武裝衝突地點和事件數據項目（Armed Conflict Location and Event Data Project）統計，俄軍導致的平民死亡人數從去年的911人降至今年的447人，但分析師認為實際數字可能更高，因為「民眾更害怕通報」。

12/06 全台詐欺最新數據

俄羅斯馬利非洲軍團戰爭罪平民暴行

