政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

記者閔文昱／綜合報導 

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子遭指控涉入多起校園霸凌案件，他7日再度召開記者會，當場哽咽落淚，向受害女童及家長致歉，坦言自己在陪伴與教養上做得不夠。他透露，兒子承受龐大壓力，甚至自責說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」，讓他相當心疼。他也承諾已依家長要求，將在學期末前不讓孩子返校，後續也會安排轉學。不過，此說法也讓國民黨立委徐巧芯痛批，這樣的道歉可能讓賴受到更大政治傷害。

賴瑞隆表示，過去兩天已前往學校，希望能與受害學生家長直接溝通，但尚未成功碰面；他強調會持續努力，並已帶孩子就醫尋求專業協助。他也澄清網路盛傳的多項指控並非事實，呼籲外界不要妖魔化8歲孩子，同時承諾將全力安撫雙方孩子的身心狀況。

▲賴瑞隆今（7）日下午再度召開記者會。（圖／記者吳世龍攝）

▲賴瑞隆今（7）日下午再度召開記者會。（圖／記者吳世龍攝）

然而，國民黨立委徐巧芯在節目《週末大爆卦》上連番批評，認為賴瑞隆記者會「邏輯不通、自我矛盾」，一方面強調要陪伴孩子，另一方面卻未宣布退出高雄市長選舉，「市長比立委更忙幾百倍，怎麼陪伴？」徐更質疑賴試圖以「賣慘」方式止血，但外界「真的同情不起來」，這樣的道歉可能讓賴受到更大政治傷害。

徐巧芯亦指出，若賴瑞隆平時就有做好教養，不會發生今日局面，賴稱「不介入學校事務」是誤解，強調家長要求孩子向受害者道歉是責任而非介入。她直言，賴身為父親已經不及格，更遑論身為立委與市長參選人。她認為賴此刻才落淚補救已「為時已晚」，反讓輿論反感。

針對徐巧芯批判，網路上也浮現不同聲音。部分網友反酸徐巧芯過往言行，質疑她以霸凌議題攻擊對手並不適當；但也有人支持她的質疑，要求賴瑞隆提出更具體的教養、負責方案。事件持續在藍綠陣營與網路輿論間延燒，外界也關注爭議是否影響賴瑞隆在高雄市長初選的布局。

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台3縣市明起停水！「最快跨夜就沒水可用」時間區域一次看
醫警告「生肉不要洗」！　恐引發敗血症
快訊／賴瑞隆與受害女童母親見面　當面道歉！

