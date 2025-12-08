快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

▲百歲人瑞阿嬤送醫仍不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮一棟透天民宅，今（8日）凌晨發生嚴重火警，不幸釀成一死一傷的悲劇。高齡102歲的人瑞阿嬤受困臥室，救出時已無生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治；當時在旁照護的兒子也因吸入濃煙嗆傷，目前正在加護病房觀察中。這場突如其來的意外，瞬間帶走寶貴生命，更令家屬悲痛萬分。

這場火災發生在凌晨1時54分，地點位於溪湖鎮崙子腳路的一棟透天厝。消防局獲報後，立即出動大批人車趕往現場。救援人員到達時，發現火點集中在一樓，濃煙不斷竄出，且有民眾受困其中，情況相當危急。

▲火調人員前往火場釐清火災發生原因。（圖／民眾提供）

消防救護人員到達現場時，在一樓臥室發現受困的百歲人瑞阿嬤，但她當時已無呼吸心跳。救援人員馬上在現場實施CPR急救，將她緊急送往衛生福利部彰化醫院搶救仍不治。一旁照護的兒子也因為吸入性嗆傷，住進加護病房觀察。

所幸燃燒範圍主要集中在一樓約5平方公尺的區域，並未擴大延燒。至於確切的起火原因，仍待火調查人員進行詳細鑑識後才能釐清。

鎮長何炳樺及當地里長立即趕往關切，阿嬤的家人得知後全都從外地趕回家協助處理後事，據里長透露阿嬤的子孫相當孝順，三代同堂，平時生活起居由小兒子負責照護，晚上是睡在沙發在一旁照顧老母親，未料卻因一把惡火發生憾事。

▲百歲人瑞阿嬤救出時已無生命徵象送醫仍不治。（圖／民眾提供）