　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

▲台3線119.5K、獅潭鄉轉彎路段，昨先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台3線獅潭鄉轉彎路段昨天先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣獅潭鄉119.5公里處昨（7）日發生2起重機自摔、重機碰撞警車事故。楊姓男子騎大型重機過彎時自摔，撞毀民宅大門和石墩，楊男骨折送醫；詎料，同一地點在1小時後，1輛巡邏警車倒車時，又跟1輛重機發生碰撞，所幸未釀人員受傷。

大湖警分局指出，楊姓男子（45歲）昨上午8時20分許，騎乘大型重機沿獅潭鄉台3線、北往南行駛在內側車道，行經119.5公里處前，疑壓到貓眼石致失控滑倒，連人帶車衝出車道，將住戶的大鐵門及石墩撞毀，造成楊男右手脫臼及鎖骨骨折，住戶大門毀損，送醫治療無生命危險。

▲台3線119.5K、獅潭鄉轉彎路段，昨先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台3線119.5K、獅潭鄉轉彎路段，昨先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，同一事故地點在上午9時24分許，又發生巡邏警車跟重機碰撞事故。警方說，縣警察局交通隊假日均派遣人車，前往119.5公里處等聚集人群拍照、易肇事路段，執行重點守望、防制飆車等勤務，當時蕭姓警員（51歲）開巡邏警車，在台3線跟農路口時，跟重機發生碰撞事故。

警方調查，當時蕭男倒車之際，朱姓男子（48歲）騎大型重機車自農路駛出，欲右轉沿台3線時跟警車發生碰撞，所幸雙方無人受傷。警方說，2起事故駕駛人經酒測都無酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。

▲台3線119.5K、獅潭鄉轉彎路段，昨先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

大湖警分局表示，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，尤其行經台3線路段，務必遵守交通安全規則切勿違規，更須格外注意路況及視線死角，避免事故發生，維護用路人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

板橋府中商圈氣爆！拆除大隊及環保局進場　排除有安全疑慮構造物

臨時工連7天沒工作...沒錢吃飯付房租　當街行搶買菜婦1500元

白馬深夜溜出農場逛大街！熱心女駕駛下車安撫...報警找到主人

快訊／台中救護車遭小貨車撞擊側翻！2醫護1騎士受傷送醫

左營16槍狙殺案幕後有「殺手集團」！1號因車禍被逮　2號替補行兇

北市翁闖紅燈「10秒連3撞」喪命！老伴攔不住嚇傻　2騎士起訴

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

板橋府中商圈氣爆！拆除大隊及環保局進場　排除有安全疑慮構造物

臨時工連7天沒工作...沒錢吃飯付房租　當街行搶買菜婦1500元

白馬深夜溜出農場逛大街！熱心女駕駛下車安撫...報警找到主人

快訊／台中救護車遭小貨車撞擊側翻！2醫護1騎士受傷送醫

左營16槍狙殺案幕後有「殺手集團」！1號因車禍被逮　2號替補行兇

北市翁闖紅燈「10秒連3撞」喪命！老伴攔不住嚇傻　2騎士起訴

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台2線大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛當場慘死

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

更多熱門

相關新聞

彰化139線重機對決「牛魔王」　撞擊瞬間曝

彰化139線重機對決「牛魔王」　撞擊瞬間曝

彰化縣芬園鄉139縣道大彰路段昨(6日)晚間發生一起驚悚車禍，一輛「牛魔王」Supra跑車左轉時與紅牌重型機車發生碰撞，騎士當場重摔倒地，零件散落一地。警消獲報緊急到場，將全身多處擦傷、左手骨折的騎士送醫，所幸經救治後無生命危險。驚險的撞擊瞬間畫面隨後也在網路曝光，引發熱議。

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

獨／高雄警處理車禍　驚見巡佐酒駕躺路邊

獨／高雄警處理車禍　驚見巡佐酒駕躺路邊

重機網美遭輾斃　最後PO文成死亡預言

重機網美遭輾斃　最後PO文成死亡預言

即／獸醫摔車截肢賠946萬　詐保判3年

即／獸醫摔車截肢賠946萬　詐保判3年

關鍵字：

台3獅潭重機自摔警車碰撞

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面