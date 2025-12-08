騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

▲台3線獅潭鄉轉彎路段昨天先發生重機自摔撞毀民宅大門、騎士骨折事故，1小時後同一地點又發生警車跟重機碰撞事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣獅潭鄉119.5公里處昨（7）日發生2起重機自摔、重機碰撞警車事故。楊姓男子騎大型重機過彎時自摔，撞毀民宅大門和石墩，楊男骨折送醫；詎料，同一地點在1小時後，1輛巡邏警車倒車時，又跟1輛重機發生碰撞，所幸未釀人員受傷。

大湖警分局指出，楊姓男子（45歲）昨上午8時20分許，騎乘大型重機沿獅潭鄉台3線、北往南行駛在內側車道，行經119.5公里處前，疑壓到貓眼石致失控滑倒，連人帶車衝出車道，將住戶的大鐵門及石墩撞毀，造成楊男右手脫臼及鎖骨骨折，住戶大門毀損，送醫治療無生命危險。

不過，同一事故地點在上午9時24分許，又發生巡邏警車跟重機碰撞事故。警方說，縣警察局交通隊假日均派遣人車，前往119.5公里處等聚集人群拍照、易肇事路段，執行重點守望、防制飆車等勤務，當時蕭姓警員（51歲）開巡邏警車，在台3線跟農路口時，跟重機發生碰撞事故。

警方調查，當時蕭男倒車之際，朱姓男子（48歲）騎大型重機車自農路駛出，欲右轉沿台3線時跟警車發生碰撞，所幸雙方無人受傷。警方說，2起事故駕駛人經酒測都無酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。

大湖警分局表示，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，尤其行經台3線路段，務必遵守交通安全規則切勿違規，更須格外注意路況及視線死角，避免事故發生，維護用路人安全。