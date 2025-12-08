　
生活

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了：台灣怎變成這樣

在 Threads 查看

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友表示，他近日在餐廳用餐，結帳時看見一名90多歲阿伯無視隊伍，直接插隊到前方並錢丟了就跑，氣得他立刻追上去，指責對方「你插隊，拿我們當白痴喔」，不過影片曝光後卻被網友罵翻，有人說，「老人家可能真的無法久站，還這樣公審老人，你以為這樣很高尚喔？」

原PO在Threads貼出影片，並表示「一個阿伯到餐廳吃飯，結帳時不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓他一下」。曝光的影片也可以看見，男子追到阿伯旁邊指責「你插隊，拿我們當白痴喔」，儘管阿伯說自己90多歲，男子仍不斷指責，更痛罵阿伯「你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙」。

▲▼年輕人罵阿北莫名其妙「結帳插隊當人白痴喔！」網：看了好心酸。（圖／翻攝自Threads）

▲網友追上阿伯並指責對方插隊。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後立刻引發網友熱議，但多數人都同情阿伯，有人說，「看他走路就知道腿腳不好，何必這樣」、「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了，仗著假正義的個性去欺負阿伯」、「每個人都會老，就不能有點包容嗎，台灣怎麼變成這樣了」、「阿伯那句我就是等了好久，看了好鼻酸，老人家可能真的無法久站，還這樣公審老人，你以為這樣很高尚喔」、「你維持的不是秩序，只是你那少少的優越感，那老人家老到只想回家，站著都是痛苦，你卻以為他欠你一個教訓，其實他連解釋的力氣都沒有了」

但也有人說，「不是，怎麼這麼多人指責年輕人，老人也不能倚老賣老呀，大家都在排隊，如果他能好言告知無法久站，相信大家都能體諒」、「太詭異了吧，到底是哪個學校有教，老了就可以開始插隊的，一堆人說什麼你也會老，想請問各位是打算變老了就突然開始學習插隊的技巧嗎」。事件發酵後，原PO目前已將社群帳號關閉。

12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

插隊公審

