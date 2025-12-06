新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委許宇甄今（6日）揭露，住都中心新增的35名人員，平均月薪竟高達21萬2000元，住都中心表示，本中心115年所聘均為都市更新、不動產及工程營建的高階專業人才，現行平均月薪約7萬元，遠低於外界錯誤計算的21.2萬元，是為了有效延攬與留任人才，符合專業定位。

許宇甄指出，根據國家住宅及都市中心115年薪資編列，員額從114年度的460人只增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8,929萬元，獎金也增加2,163萬元；換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2,000元，每年還可以領61萬獎金。

對此，住都中心指出，針對立委指稱115年度薪資預算暴增之疑慮，是對預算內容嚴重錯誤的解讀。這筆新台幣8,929萬的增幅預算，反映本中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所必須支應的專業人力成本總和。

住都中心說明，當中包含114年既有員工配合公教人員調薪、320位考績甲等晉級（佔整體員工約七成）、以及114年新增近百位員額薪資之總和，並非如委員辦公室計算，上述增幅預算僅為115年新增員額35人之薪資，其金額已超出中心現有平均薪資7萬水準之三倍。

住都中心強調，國家住都中心所聘均為都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人。本中心員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員之敘薪皆依薪資表標準進行核敘。