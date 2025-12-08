　
政治

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

▲前總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文7日再度談及「能源轉型」，她表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派共識，但發展光電的過程，發生涉貪個案，自己認為應該不分藍綠、強力肅貪，自己不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。她強調，為了確保台灣能源安全，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

蔡英文7日晚間發文表示，這是自己卸任後，第二次跟大家聊「能源轉型」。發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。

蔡英文指出，如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

蔡英文強調，面對負面的衝擊，自己認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從自己任內，就開始調查的個案，自己不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

蔡英文認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

最後，蔡英文強調，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

12/05 全台詐欺最新數據

祖孫車禍雙亡！他赴特考遇死劫　鎮公所同事悲痛
入冬最強冷空氣來襲！北部急凍探10℃「恐達冷氣團」最冷時刻曝

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

中國月前以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝民進黨立委沈伯洋，沈伯洋今（7日）帶女兒散步時，遇到民眾拿強光照射與言語挑釁。面對對方無理質問「為何做網軍」、「在台灣很危險」等，沈伯洋無奈表示，對方完全無法回答消息來源，甚至直言「寧信共產黨」。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

小粉絲獻手作　何志偉現跨齡吸引力

小粉絲獻手作　何志偉現跨齡吸引力

民進黨推青年補助懶人包　「勞工再充電計畫」每月最高領1.6萬

民進黨推青年補助懶人包　「勞工再充電計畫」每月最高領1.6萬

員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

蔡英文綠能光電民進黨弊案

