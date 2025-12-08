賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，綠委賴瑞隆家人涉校園霸凌引發關注，他也已與對方家長達成協議共識，取得對方的諒解。對此。初選對手綠委林岱樺今（8日）表示，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護家人的毅力跟決心；綠委邱議瑩則稱讚，這件事情賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長見面，這點必須對他予以肯定；綠委許智傑也說，賴瑞隆已與對方家長和解，這件事就不需要再過度延伸。

▲民進黨立委賴瑞隆與對方家長親自見面。（資料照／記者賴文萱翻攝）

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒。賴瑞隆7日下午召開記者會，除了再度與對方及其父母道歉外，下午5時與對方母親見面，並當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此家人的成長。

▲民進黨立委賴瑞隆昨召開記者會，數度哽咽並落淚。（資料照／記者吳世龍攝）

針對賴瑞隆家人事件，綠委林岱樺今（8日）表示，孩子的媽媽追求事實真相，不卑不亢的態度、寬恕包容的同理心，確實是讓人家動容；而真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護家人的毅力跟決心。

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者陳煥丞攝）

邱議瑩指出，這件事情賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長見面，這點必須對他予以肯定，雙方家長達成協議、共識，應該讓這件事趕快落幕。未來雙方家人的身心輔導，以及學校該做的後續工作還是要督促，學校早日落實完成。

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者陳煥丞攝）

許智傑則說，賴瑞隆已展現誠意致歉，也和對方家長和解，「我認為這件事就不需要再過度延伸」，現在最重要的是輔導他們彼此家人的身心健康，也請大家給一點空間。

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）