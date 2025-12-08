世界盃倒數！墨西哥球場「挖出456袋人體遺骸」　死亡不到1年

▲阿克倫球場（Akron Stadium）是2026年世界盃比賽場館之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2026年世界盃（2026 FIFA World Cup）將由美國、加拿大與墨西哥3國聯合主辦，隨著開幕倒數不到200天，位於墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的其中一座場館阿克倫球場（Akron Stadium）周邊卻持續發現人體遺骸，2022年迄今尋獲至少456袋遺體。

infobae等外媒報導，阿克倫球場將承辦4場世界盃小組賽及賽前洲際附加賽，周邊卻持續出現人體遺骸。最大宗發現地點位於拉斯阿古哈斯（Las Agujas）地區，建築工人在興建住宅社區時，挖出290袋遺體，搜尋團體接獲通報後，隔日又尋獲更多遺體。

「哈利斯科州尋人勇士團體」（Guerreros Buscadores de Jalisco）成員加西亞（José Raúl Servín García）指出，袋子裡裝有「完整遺體、肢解屍體和骨骸」，有些屬於過世不到1年的死者，有些可追溯到2018、2020年和2022年的案件，最近一次發現則是今年9月，由失蹤者家屬在當局陪同下挖到的。

「哈利斯科州尋人勇士團體」指控，州政府更在乎觀光財而非當地居民，在調查遺骸與失蹤人口方面缺乏透明度又草率了事，甚至撤除尋人啟事、加速搜索行動，試圖在世界盃的觀光客面前粉飾太平。

加西亞說，當局不願公開所有亂葬崗，「我們必須自行挖掘並找到袋子，給檢察署和法醫科學部門處理」，犯罪集團甚至威脅法醫科學部門，「決定哪些遺體可以歸還、哪些不行」，「在如此充滿邪惡的地方舉辦世界盃，令人非常痛苦。」