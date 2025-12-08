「政治是一時、父母是一輩子」　賴瑞隆：持續對政治路全力以赴

記者詹詠淇／台北報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒。賴瑞隆7日下午召開記者會，除了再度與對方及其父母道歉外，下午5時與對方母親見面，並當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此家人的成長。至於是否會參選到底，賴瑞隆今（8日）未正面回應，僅強調，競選是一時的，政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

▲民進黨立委賴瑞隆回應霸凌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

談及昨日傍晚與對方母親見面的過程，賴瑞隆今（8日）受訪指出，因為他沒有對方母親的電話或LINE，因此這幾天他都一直在與學校聯繫，也希望透過學校聯繫上對方母親，他周五、周六都到學校去，終於在昨日開完記者會後，得到對方母親願意與他見面、接受道歉的消息，因此昨日下午5時又到學校去，與對方母親談約1個小時。

賴瑞隆表示，誠如昨日釋出影片所述，雙方經過溝通說明與道歉後，有個共識，就是讓家人未來能持續受教、在學校有好的學習。至於相關問題部分，大人間已取得一定默契，也以家人為最優先，家人在學校能充分受教、安全快樂學習最重要。

賴瑞隆說，對方和他的家人本來就想轉學，對方母親也表達，希望雙方再考慮，讓家人從這件事上得到學習，家人也從跌倒的地方再重新爬起來，不要受到影響，他也說自己回去會慎重考慮。

賴瑞隆認為，昨天是個好的開始，過去這段時間不管是各方因素，還是他有立委身分不過度介入或參與，怕被外界認為在干預，「但是顯然這樣而造成了一些誤解，讓整個處理的過程上，讓對方的媽媽感覺到好像不夠積極，甚至於消極處理這件事情，所以昨天有再次的表示了歉意」。

賴瑞隆說，當然也對於家人動手的部分表示歉意與說明，包括媒體過度講，打太陽穴，甚至前面學校轉學原因，並沒有前科問題，這是錯誤訊息，這些誇大不實部分也有跟對方說明。

賴瑞隆指出，有些部分對方已經撤回了，有些部分則讓學校做更多釐清，到底涉及什麼程度的衝突、打架，或若涉及霸凌，學校會清楚說明，雙方也有共識，就是等候學校清楚的調查，這也對雙方家人比較公平，他也提到，會固定帶家人做心理諮商，強化情緒控制問題。雙方都必須讓家人在學校得到成長，才是雙方父母最重要的任務，

賴瑞隆說，昨日雙方已有清楚共識，未來所有事情會以家人最大利益為優先考量，也感謝對方父母願意主動留下這些影片，讓各界清楚看到，「我們確實是很友善、很好的溝通，而她也接受了我的歉意」。社會、網路上的不實說法對家人已造成影響，雙方都希望不要再繼續傳遞，進而傷害彼此家人。

談及對方母親認為太太姿態較高部分，賴瑞隆表示，所有媽媽對家人權益都會有較多的照顧與關心，昨天也有進行說明，對方也很清楚，未來會持續溝通。霸凌是嚴肅課題，對家人也留下很深的紀錄，每個父母都會審慎處理這樣的事情，後續也會進行更多溝通，希望更公平對待彼此家人。

賴瑞隆指出，雙方家人實際狀況到底怎樣？據他所知，在衝突隔天後，2人也有正常互動，「我想還是需要經由更多的溝通，也許問題並沒有想像的那麼的複雜」，也許是因為大人間的溝通不良，導致問題更加複雜化，如果一開始有良好溝通，也許整件事情最後發展不是這樣，對方家人也受到相當影響、衝擊，不過昨天也錄了一段影片給他的家人來加油、打氣。

賴瑞隆強調，經由這次事件，自己更清楚知道，他畢竟是個父親，有責任協助、了解家人的事情，並協助其成長，未來會盡全力協助家人各項事項，盡快恢復正常狀態，繼續健康快樂、沒有壓力負擔的學習。

至於是否會參選到底，回歸競選行程？賴瑞隆說，最近這段時間就是以家人事情優先，所有政治人物都會遇到挫折、困難，家裡犯了錯也都要面對，這是政治工作、人生中的一環。對他而言，犯了錯就是改進，做不好就是檢討，未來會持續對政治路上每一件事全力以赴，讓自己更好，未來會朝此方向進行。

賴瑞隆強調，競選是一時的，政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

會認為這件事是特定人士、派系操作？賴瑞隆表示，他不想用任何角度、政治角度看待家人的世界，他還是回到父親角色，做不足、不夠部分才是他需要思考的問題，外界風聲、傳言對他都不重要，他更關注家人本身，以及所受影響。因此昨日也透過對方媽媽關心對方家人的狀況。只要對家人有任何幫助，他都願意做。