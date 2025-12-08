入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

▲今日迎風面地區水氣增多。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

今年入冬最強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮提醒，周日、下周一乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢；氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；周三、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲；最新歐洲模式模擬調整為，周六下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率，氣溫逐漸下降。

吳德榮指出，周日、下周一乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷；最新模擬冷空氣的強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。