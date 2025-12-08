　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲今日迎風面地區水氣增多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬最強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮提醒，周日、下周一乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢；氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；周三、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲；最新歐洲模式模擬調整為，周六下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率，氣溫逐漸下降。

吳德榮指出，周日、下周一乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷；最新模擬冷空氣的強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

12/05 全台詐欺最新數據

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了
被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單
入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃
快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

相關新聞

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園、新竹及花蓮亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

氣象氣象雲吳德榮冷空氣

