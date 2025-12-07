　
政治

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

▲盧威。（圖／翻攝自Facebook／盧威-中山、大同）

▲中央委員盧威捲土重來挑戰中山大同市議員。（圖／翻攝自Facebook／盧威-中山、大同）

記者蘇靖宸／台北報導

2026年台北市第4選區（中山、大同）向來基本盤被視為綠大於藍，又因「吸票機」民進黨立委王世堅轉戰國會，留下一席空缺已讓綠營新人搶破頭。而國民黨現任議員葉林傳、陳炳甫、柳采葳及民眾黨林珍羽尋求連任，中央委員、前藍委羅淑蕾辦公室主任、中央委員盧威確定挑戰初選提名，唯藍近幾次都「提4上3」。但有地方人士認為，如果大環境對國民黨有利，說不定也能4席全壘打，而關鍵就在台北市長蔣萬安。

2022年時台北市第四選區議員共8席，包含2席婦女保障名額。國民黨有葉林傳、陳炳甫、柳采葳、高世俊、盧威挑戰初選，葉與陳爭取連任，柳、高與盧為新人，有100％加權，最後5取4，盧威未能出線；民眾黨則派林珍羽挑戰。選舉結果為，國民黨「提4上3」，高世俊落選，而林珍羽順利接棒父親、時任議員林國成。另外4席當選人則為民進黨王世堅、陳怡君、顏若芳，及當時以無黨籍參選、現為民進黨籍的林亮君。

2026年佈局上，民眾黨中央委員會已拍板由林珍羽爭取連任，民眾黨副祕書長許甫盛讚林非常努力，不管在服務或形象上都有目共睹。而國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前已表示，尊重白營提名，藍營在北市目標是務必過半，提名原則會保障現任議員，若評估多出席次會讓新人登記參與初選。目前葉林傳、陳炳甫、柳采葳尋求連任，新人部分則僅盧威，他將二度爭取初選提名。

▲台北市議員柳采葳。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員柳采葳。（資料照／記者林敬旻攝）

先前傳出現任國民黨國際部主任董佳瑜受國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹欽點當「美女刺客」，被指恐將瓜分柳采葳選票，但似乎董目前根本「沒在跑地方」，甚至志不在中山大同。柳采葳說，她就是在地方上穩扎穩打，競競業業面對。另外，葉林傳雖一審被判涉《圖利罪》，但未被停權仍可參選。

從2014、2018、2022該選區選舉結果來看，國民黨皆取得3席，民進黨則為3或4席，其他1席或2席則為親民黨、時代力量或無黨籍的。換句話說，儘管因王世堅轉戰國會空出1席，但在國民黨穩定3席、林珍羽爭取連任下，且該選區基本盤綠大於藍，能填補空缺的恐怕仍為民進黨籍候選人。

▲台北市議員林珍羽。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林珍羽。（資料照／記者林敬旻攝）

地方人士指出，國民黨過去在中山大同都是提4席，只是比較穩的話是3席，但若不再多提一席給新人機會，恐怕會被說話。據他了解，要參選中山大同的國民黨人新人並不多，的確沒在地方看過董佳瑜跑行程，目前確定的就是盧威，盧已蹲點很久，反倒民進黨殺得昏天暗地，至少3個新人搶1個位置，至於林珍羽就穩穩地，沒什麼問題，所以藍加上白一定有4席，只是問題在於國民黨到底會不會提4席，因為高機率會掉1席。

不過他也表示，如果大環境很好、對國民黨有利，說不定也能讓4席全壘打，而關鍵就在蔣萬安。他說，蔣萬安目前氣勢、氣場都比第一次參選市長時好很多，如果能進一步颳起「蔣萬安旋風」，而蔣也願意帶著小雞跑，說不定能連帶讓藍營席次增加，只是多提名，現有議員一定擔心選票被瓜分，所以到底要採這種積極作法，還是採保守方式，維持單獨過半就好，要看蔣如何與戴錫欽商討策略了。

▼北市2026中山大同議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

▲▼北市2026北市中山大同市議員圖表。（圖／AI製圖）

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中山大同柳采葳國民黨林珍羽2026蔣萬安盧威董佳瑜

