　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

▲▼愛情,戀愛,曖昧,暗示,見面,聊天,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家提醒，當聯絡變淡、未提下次約會、聊未來就閃避，這些都可能是對方想「不傷人地後退」的訊號。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

以為對方對自己有好感，結果卻被一個突然的冷淡打得措手不及？這種「以為有機會、卻是誤會一場」的情況，反而越長大、越常上演。日本網站《TRILL》指出，許多男性為了避免尷尬或不想傷害對方，往往不會明說「沒感覺」，而是默默拉開距離。因此，懂得識別對方的「無意暗示」，反而能幫自己及早抽身，不必把心力耗在錯的人身上。

以下為專家總結的3個常見「無感訊號」，若在曖昧對象身上看到，可能就代表他真的沒那意思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、聯絡節奏突然變了

真正有好感的男性，即使再忙，也會努力維持原本的聊天步調；反之，如果訊息回得越來越慢，文字越來越短、越敷衍，就顯示他的興趣逐漸冷卻。更明顯的是，嘴上說「最近工作很忙」，但社群平台仍然更新得勤快，這種「行為前後不一致」就是很典型的冷淡訊號。

▲▼愛情,戀愛,曖昧,暗示,見面,聊天,人際。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、見面後的熱度明顯下降

若對你有興趣，一次約會往往會催生下一次，他會自然而然地說出「下次我們再去……」。但如果在見面後，他對未來的約會隻字未提、甚至連關心問候都變少，代表他心裡已經退了一步。距離正在拉開，就是他不想繼續推進這段關係的證據。

3、一聊到未來，他就閃避

感情若有發展可能，兩人之間的話題通常會開始觸及價值觀、未來規劃等深層議題。然而對「不想認真」的男性來說，這些都是不想面對的領域──他會含糊帶過、尷尬笑笑、迅速轉到其他話題，彷彿在心裡立起透明的圍欄，避免你走進他的生活裡。

提早看懂訊號是保護自己

「沒感覺的訊號」其實不是惡意，而是男性試著「不讓你受傷」的處理方式。但懂得及時察覺，能讓自己更快從停滯的曖昧裡抽離，把時間和真心留給願意前進的人。別難過，能早點知道答案，就是一種幸運。他選擇下車的那一站，你不用停留太久，因為下一段更值得的旅程已經在等你了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

女高中生遭同學性暴力、偷拍　國教盟揭開青少年求救困境

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

麗寶跨年第二波卡司曝光！王識賢、魏如萱加入　嗨唱陣容全公開

不是高麗菜！「火鍋1超強配菜」絕對必吃　營養師：助排毒減重

他驚台鐵、高鐵「週末票變難買？」　一票嘆：花錢安心放空

女高中生遭同學性暴力、偷拍　國教盟揭開青少年求救困境

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上！她急澄清

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

阿姨忘記藥名！「畫1個火柴人」藥局老闆猜中了　網佩服：一模一樣

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

生活熱門新聞

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

「老公偷藏壯陽藥」以為外遇！妻找徵信社　真相藏洋蔥

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上

試管補助3.0上路滿月！二寶潮爆發

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

更多熱門

相關新聞

斷掉一個人最好的方式！

斷掉一個人最好的方式！

在感情裡，真正的放下從來不是按下「封鎖」鍵的那一瞬間，而是你逐漸把生活的主軸從對方身上移走，不再以他的存在作為情緒的晴雨表，所謂「斷掉一個人最好的方式」，不是狠，是把自己的心收回來，把注意力重新放回自己的世界。以下帶你看看，成熟的斷聯，其實是一場重建自我的旅程。

男友霸氣喊「房租1萬元我全出」卻天天哭窮

男友霸氣喊「房租1萬元我全出」卻天天哭窮

年紀越大越不想談戀愛？

年紀越大越不想談戀愛？

彼此還喜歡對方卻越走越累的原因

彼此還喜歡對方卻越走越累的原因

不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

關鍵字：

愛情戀愛曖昧暗示見面聊天人際

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面