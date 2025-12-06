轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨日赴宜蘭視察時，兩名支援維安勤務的員警，分別在宜蘭與台北因車禍導致重傷，由於接受民進黨徵召參選宜蘭縣長的林國漳，也現身蕭的視察行程，遭輿論抨擊「輔選」導致憾事，但有綠委表示，蕭美琴來宜蘭是關心長照與農民災損，絕非輔選行程。對此，國民黨立委洪孟楷今（6日）痛批，因為助選而導致員警受傷，就請別再瞎扯是公務行程，「執政黨欠受傷的警察同仁一個真誠的道歉」。

洪孟楷表示，副總統蕭美琴昨天前往宜蘭，有新聞台的畫面下標，「戰貓啟動輔選」、「蕭美琴宜蘭輔選」，且不只一家新聞台認證這是副總統「輔選」行程，在地記者最清楚，這是必要公務前往？還是為特定人士拉抬？

洪孟楷認為，讓員警執勤造成重傷，不幸的憾事，其實可以避免，總統、副總統、行政院長等高官出門有維安高規格需求，但頻繁的行程且不是公務而是選務，濫用維安，甚至是要休假的員警回來執勤，真的對得起辛苦的第一線同仁嗎？

洪孟楷呼籲，民進黨的高官行行好高抬貴手，別再讓員警疲於奔命並且賣命了，若是公務要維安沒有話說，但為了拉抬自己黨的候選人，明明是去助選，還要硬要扯公務，這才最令人無法接受的部分。

此外，洪孟楷指出，警察人事第35條已三讀通過，行政院依然故我，擱置不執行，這是漠視警消保障；選務行程勞師動眾，則是濫用基層警力，況且還有一年左右時間才縣市長選舉，真有必要現在就讓員警疲於奔命？

洪孟楷直言，中央執政手握龐大資源，政績如果好，就會是自家候選人最大的後盾；政績如果不好，每個禮拜下鄉也無濟於事，只會讓人反彈，他強調，因為助選而導致員警受傷，就請別再瞎扯是公務行程，「執政黨欠受傷的警察同仁一個真誠的道歉」。