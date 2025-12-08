71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

▲陳男(黑車)連續撞擊多輛停等、行進中的車輛，南投縣警察局少年隊隊長(白車)恰巧經過進行攔停。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投市昨（7）日中午發生一起連續肇事逃逸交通事故，一輛自小客車在南崗二路沿線接連擦撞多部車輛後未停車處理，所幸南投縣警察局少年隊隊長鄒政達正巧行經現場，察覺異狀後立即追上並成功攔停，避免事故持續擴大。警方事後查出，肇事駕駛為71歲陳姓男子，涉嫌公共危險及過失傷害，已依法移送南投地檢署偵辦。

警方指出，鄒政達昨日上午返回警察局處理公務途中，行經南投市南崗二路與祖祠路口時，發現前方一輛自小客車在短距離內連續撞擊3部停等及行駛中的車輛，過程中還造成民眾跌倒受傷，但肇事駕駛卻未停車查看，疑似有肇逃情形。鄒隊長見狀立即加速追上並將該車攔停在南崗二路與民族路口，隨即下車制止駕駛，並迅速關閉引擎防止再度逃逸，現場也有多名熱心民眾協助照護傷者與維持秩序。

▲陳男在國3烏日路段就已追撞其他車輛，肇逃後又在南投市區接連肇事。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方進一步調查發現，陳男在事故發生前，曾於國3南向207公里烏日路段追撞其他車輛後未停車即逃離現場，隨後又在南投市區沿線接連肇事，共造成3起車禍。國道警方已依道路交通管理處罰條例第62條舉發肇事未依規定處置。家屬則向警方表示，陳男近期持續服用心臟相關藥物，是否因精神不濟導致肇事，仍待進一步釐清。