政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

藍白陣營強推二度修正財劃法，行政院提出覆議，卻在本月5日於立法院遭否決。依憲政程序，覆議案咨文送抵總統府後，總統須在10天內公布。不少綠營支持者期待中央以「不副署、不公布」正面迎戰，不過消息指出，府院高層已拍板不採此途徑，理由是「時機未到」，因此將按時公布，並由行政院聲請釋憲，現階段行政院將堅持不執行，引發新一波討論。反紫光奇遊團成員許美華對此分析，所謂「對的時機」，應該是會被用來對付之後危害台灣甚鉅卻不違憲的法案被強行通過後，例如擴大中配參政權、不在籍投票等等。

許美華7日在臉書表示，從目前釋出的訊息研判，府院決策大方向可能是，財劃法修法因涉及違憲疑慮，故採「公告、聲請釋憲、暫不執行」的路線。她推測，行政院應對此案違憲與違法有一定把握，否則不會在公告後選擇不執行。然而她同時質疑，這樣的策略雖能短期避免惡法立刻生效，其實也把台灣推向一個「安靜卻危險的憲政臨界點」。

許美華指出，行政權選擇「公布但不執行」，其影響遠超過執行惡法，因為一旦法律已經公告，行政部門本應依法執行，如今卻宣布不執行，等同動搖整體法律系統的權威與可預測性。「今天能不執行這一部，明天是否就能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」

許美華研判府院所謂「時機未到」，是指未來若遇到危害台灣更深、但又不必然違憲的法案，例如擴大中國配偶參政權、公投綁大選、不在籍投票等議題，到時才可能動用「不副署、不公告」的最終手段。她強調這只是推測，但「我猜對的機率很高」。

許美華表示，在藍白陣營透過程序快速推動各項修惡法案、甚至不留討論空間的情況下，行政權已是阻擋台灣被惡法侵蝕的最後防線，「行政院要強硬對抗，可選擇的方式其實不多。」她呼籲行政團隊無論採取哪種策略，都需要清楚與社會溝通，「尤其是，要讓關心時政的支持者有方向感，知道執政黨要走什麼路經，想把台灣帶向何處。」

許美華更引用狄更斯《雙城記》的開場白，「這是最好的時代，也是最壞的時代！」她表示，台灣正在面臨國際情勢最好、和國內情勢最壞的歷史時刻，「希望台灣不要出現威瑪式的體制崩毀，我們要清醒的往希望和光明的那條路走去，不要毫無自覺的走向地獄。」