　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

藍白陣營強推二度修正財劃法，行政院提出覆議，卻在本月5日於立法院遭否決。依憲政程序，覆議案咨文送抵總統府後，總統須在10天內公布。不少綠營支持者期待中央以「不副署、不公布」正面迎戰，不過消息指出，府院高層已拍板不採此途徑，理由是「時機未到」，因此將按時公布，並由行政院聲請釋憲，現階段行政院將堅持不執行，引發新一波討論。反紫光奇遊團成員許美華對此分析，所謂「對的時機」，應該是會被用來對付之後危害台灣甚鉅卻不違憲的法案被強行通過後，例如擴大中配參政權、不在籍投票等等。

許美華7日在臉書表示，從目前釋出的訊息研判，府院決策大方向可能是，財劃法修法因涉及違憲疑慮，故採「公告、聲請釋憲、暫不執行」的路線。她推測，行政院應對此案違憲與違法有一定把握，否則不會在公告後選擇不執行。然而她同時質疑，這樣的策略雖能短期避免惡法立刻生效，其實也把台灣推向一個「安靜卻危險的憲政臨界點」。

許美華指出，行政權選擇「公布但不執行」，其影響遠超過執行惡法，因為一旦法律已經公告，行政部門本應依法執行，如今卻宣布不執行，等同動搖整體法律系統的權威與可預測性。「今天能不執行這一部，明天是否就能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。」

許美華研判府院所謂「時機未到」，是指未來若遇到危害台灣更深、但又不必然違憲的法案，例如擴大中國配偶參政權、公投綁大選、不在籍投票等議題，到時才可能動用「不副署、不公告」的最終手段。她強調這只是推測，但「我猜對的機率很高」。

許美華表示，在藍白陣營透過程序快速推動各項修惡法案、甚至不留討論空間的情況下，行政權已是阻擋台灣被惡法侵蝕的最後防線，「行政院要強硬對抗，可選擇的方式其實不多。」她呼籲行政團隊無論採取哪種策略，都需要清楚與社會溝通，「尤其是，要讓關心時政的支持者有方向感，知道執政黨要走什麼路經，想把台灣帶向何處。」

許美華更引用狄更斯《雙城記》的開場白，「這是最好的時代，也是最壞的時代！」她表示，台灣正在面臨國際情勢最好、和國內情勢最壞的歷史時刻，「希望台灣不要出現威瑪式的體制崩毀，我們要清醒的往希望和光明的那條路走去，不要毫無自覺的走向地獄。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆
年輕人教訓插隊阿伯還PO網　影片卻讓網友鼻酸了
被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單
入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃
快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

遇路人嗆「寧信共產黨」也不信你　沈伯洋嘆：是我們必須對抗的黑暗

徐嶔煌日本舉行婚禮　西本願寺高僧證婚喊「最榮幸沒有之一」

陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長　奠定賴清德連任基礎

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

傳年底鄭習會「北京開條件阻擋對美軍購」　國民黨斥：拒絕造謠

快訊／賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆為8歲兒落淚道歉！徐巧芯猛酸「邏輯不通」：越講只會越傷

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

遇路人嗆「寧信共產黨」也不信你　沈伯洋嘆：是我們必須對抗的黑暗

徐嶔煌日本舉行婚禮　西本願寺高僧證婚喊「最榮幸沒有之一」

陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長　奠定賴清德連任基礎

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

導演「徵室友資料夾」藏私密影像！　女友氣炸：你騙我說刪了

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

12月「最強招財轉運日」曝　錯過再等80年

40萬網紅「仲介中國醫美」　遭控踢皮球搞霸凌

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

顏寬恒疑半年前請託修法　助理費除罪化挨批瞎！有藍委擬明撤簽

傳鄭習會年底登場　國民黨斥：拒絕造謠

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

徐嶔煌日本舉行婚禮　西本願寺高僧證婚喊「最榮幸沒有之一」

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

陳水扁讚陳亭妃：99.9%機率成為台南首位女市長

更多熱門

相關新聞

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

國民黨立委陳玉珍提案的「助理費除罪化」修法，已於昨（5日）付委，對此，球評石明謹開酸，以後民代貪污助理費，都不用核銷，直接賺到飽，而且這樣還不叫貪污，真是爽。

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

傅崐萁要總統赴立院「一問一答」　律師酸國際笑話：超越美法兩國

傅崐萁要總統赴立院「一問一答」　律師酸國際笑話：超越美法兩國

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

財劃法覆議否決　綠委：一年挖走1.43兆藍白連質詢4小時都不願意

財劃法覆議否決　綠委：一年挖走1.43兆藍白連質詢4小時都不願意

關鍵字：

行政院許美華行政權立法院

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

表面佛系、私下算得很精三大星座

人夫包皮封死30年！「黃石噁垢」繞整圈　醫：發臭了

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面