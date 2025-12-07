才遭中共全球紅色通緝　沈伯洋帶女兒散步遭陌生男正面嗆聲

▲沈伯洋7日傍晚帶女兒出門散步，遭陌生男子突襲質問「為什麼做網軍」。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

立委沈伯洋7日晚間表示，他今天傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並不斷質問他「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該，讓他相當無奈，直呼「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。

沈伯洋表示，他今天帶著女兒去國家音樂廳，結束後牽著女兒散步騎腳踏車，突然有一名陌生男子從側邊走上來，用手機的手電筒強光照著他和女兒，並開始質問他「你為什麼做網軍」、「你為什麼說中國全球追捕」、「你不知道自己做什麼壞事嗎」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」

他反問對方消息哪裡來的，對方完全無法回答，他於是請對方去問習近平為什麼要追捕他，不料男子竟說寧願相信共產黨，也不會相信他講的，被通緝是他活該。

他感嘆，「國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」、「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

其他網友看了貼文後紛紛表示，「這個已經是跟蹤騷擾了吧，而且他如果拍未成年，阻擋你們去路的話，是有強制罪的」、「注意安全，為了小朋友的安全，申請一下隨扈吧」、「有病這種人」。立委吳思瑤也留言，「太過分了。小孩還在身邊啊。注意安全」。