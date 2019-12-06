快訊／韓國瑜競辦公布新陣容　潘恒旭任創意總監、王淺秋接總發言人

▲總統候選人韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

距離總統大選還剩36天，韓國瑜競辦6日宣布，前高雄觀光局長潘恒旭接任韓國瑜競選辦公室創意總監、高雄新聞局長王淺秋已於今天上午請辭，接下競選辦公室總發言人，面對執政黨一波波的抹黑攻勢，王淺秋將擔起重砲手的角色。韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新則因在上回砂石場議題的記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，接下團隊發言人職務。

韓國瑜競選團隊6日宣布，前高雄觀光局長潘恒旭接任韓國瑜競選辦公室創意總監一職，向來以創意點子聞名的潘恒旭，將繼續發揮其長才，為韓團隊在選戰倒數衝刺時刻，規劃一系列亮點活動，號召所有支持者共同響應，讓全台再度掀起一波韓流。

▼潘恆旭。（資料照／記者洪靖宜攝）

韓競辦表示，原本擔任高雄新聞局長的王淺秋，也在請辭後正式接任韓國瑜競選辦公室總發言人，面對執政黨一波波的抹黑攻勢，王淺秋將擔起重砲手的角色，和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰，共同反問民進黨「這三年半來，政府到底為人民做了什麼？」。

▼王淺秋。（資料照／記者洪靖宜攝）

另外，韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新，接下團隊發言人職務，鄭照新在上回砂石場議題的記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，字字句句直搗重點、表現亮眼，韓國瑜競選團隊也將借重其長才，強力捍衛候選人名聲。

前國民黨主席洪秀柱發言人李昶志，則接任隨行發言人一職，熟悉媒體事務的李昶志這段時間跟著韓國瑜走遍全台傾聽之旅，與媒體建立良好關係，隨著日後訪問需求增加，李昶志也加入發言人團隊，隨時準備好為韓國瑜「發聲」。