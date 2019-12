影／7年級生操刀！韓國瑜競選歌曲「耀眼新藍天」MV有洋蔥

▲韓國瑜競選歌曲正式上線。(圖/翻攝自臉書)

記者羅婉庭/台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜3日正式發表競選歌曲「耀眼新藍天」MV是由7年級生操刀製作,影片第一顆鏡頭就是韓國瑜到中選會登記參選總統當天,在結束前與高雄的隨扈擁抱、告別的畫面,當天的場景令人在場陪同人員都感動泛淚,也象徵著韓國瑜邁向新的里程碑。MV上線短短半個小時,已經衝破五千的按讚數,將近三百次分享。

競選辦公室表示,過去20年來,每到選舉期間,台灣人民總是被政治意識形態的藍綠操作,導致分裂與對立,但在我們眼中,中華民國是個多元、可愛的寶島,應該要有更多包容、愛與正能量,所以我們希望透過這首歌,讓選舉不再只是分裂或紛爭,更應該充滿歡樂、凝聚全台灣人民力量,帶動台灣一起向上。







韓辦表示,這首歌的開場,以台灣國球「棒球」的歡呼加油聲出發,我們每個人每天腳踏著泥土、揮灑汗水,用力生活每一天,就是希望能過上更好、更幸福的日子,搭配副歌中眾人齊唱高呼UP,表達台灣人奮發向上的決心,也象徵未來韓國瑜執政,不僅能苦民所苦,更能帶領國家蒸蒸日上、一步一步持續努力,不怕風雨不畏艱難,攜手與人民打造更好的明天,相信未來必可撥雲見日,重現耀眼新藍天!

韓競辦發言人何庭歡、葉元之晚間在臉書直播介紹這首歌,何庭歡表示,這首歌是由7年級生獨立樂團所創作、演唱,希望帶給台灣正面、溫暖的力量。葉元之說,這部MV一開頭就是韓國瑜到中選會登記參選當天,他與原本的隨扈團告別的畫面,十分感人。



「耀眼新藍天」歌詞:

腳踏著泥土

揮灑汗水 用鞋印深耕

每塊心田 艱苦的眼淚

終將蛻變 共創新~藍天



時時又刻刻

努力不懈 心酸和苦辣

都熬成甜 高舉你

溫暖的雙手 共創新~藍天



一步一步一步 走向前 一路一路

從不服輸 不畏風雨



不妥協 讓未來 更耀眼



跟著我 #UP 去拼搏 #UP



大膽勇敢 去作夢



就咬緊牙根 突破極限 烏雲散 見藍天



跟著我 #UP 去拼搏 #UP



熱血沸騰 不退縮 就 站穩腳步



跨越危險 那 一天 一天 一天 一定 會實現