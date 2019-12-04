「卡神」楊蕙如遭起底　朱立倫：僅是綠營網路抹黑的冰山一角

▲朱立倫新竹輔選鄭正鈐。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如，去年因燕子颱風襲擊關西機場，最終導致駐大阪台北經濟文化辦事處處長蘇啓誠自殺的悲劇，再度成為焦點。對此，朱立倫4日受訪表示，對綠營在網路黑的力量，這只是冰山一角，呼籲檢調單位能追根究底，盼這次大選不再有黑韓及黑國民黨的情形。

朱立倫強調，網路「黑」的力量是很嚴重，尤其是黑官員的方式，甚至造成不幸事件。綠營長期以來運用所謂網路黑的力量，他希望一次能夠把它找出來、追根究柢，也希望未來的選舉不要再是負面的選舉，不要再是黑韓的選舉，黑國民黨的選舉，能夠走向正能量，正面的選舉。

PTT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。國民黨團4日召開記者會表示，根據監察院報告，楊蕙如「idcc」網路帳號使用的IP，部分時間是來自政府機關中的立法院。據透露，IP位置來自於民進黨立委黃國書辦公室。

另外，監察院的調查報告指出，卡神網軍集團的PTT帳號「idcc」，當初是使用日本東京的IP上網發文帶風向；有個帳號「TFedrex」，也曾經使用過同個日本東京IP上網，又曾使用過立法院的IP上網，「TFedrex」和「idcc」疑似是同一人。

若用「TFedrex」使用過的立法院IP去查，發現有人三度使用這個立法院的IP上網發文，轉載民進黨立委黃國書的臉書內容，而黃國書的某位羅姓助理也曾用同個IP上網，發文徵求問卷對象。

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