談人權教育　韓國瑜贊成「功過並陳」：未取得共識的主題應多元呈現

▲總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日出席「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，針對人權教育的立場，韓國瑜表示，為了警惕以及推動讓中華民國繼續進步、人民安心生活，他贊成以「功過並陳」的方式教學，但也強調，對於還沒有取得共識的歷史主題，考量到培養學生獨立思考能力、建構學生自己的歷史觀，應以多元化、多角度呈現。

青年提問問到，台灣經歷42年白色恐怖與威權統治，社會留下許多傷口仍未癒合，除了真相與和解，讓下一代認知威權歷史避免再次犯錯也同等重要，詢問韓國瑜有何具體作法，如何基於真實、完整原則呈現台灣威權時期的歷史？

韓國瑜回應，人權議題牽涉廣泛，多元，不同人權議題融入學科是比較好的做法，為了不讓人權議題變成形式化、表面化，採用議題坦索教學方式，也是可以讓學生對於人權議題了解，強化人權師資培訓非常重要，並加入議題探索教學方式，而不是填鴨式教育，涉及相關補充教材、協助教師將人權議題融入教學。

韓國瑜認為，從大環境來看，歷史要從大環境角度來理解，所謂威權時期也就是戒嚴時期， 在當時發生歷史背景與原因，一定要完整呈現，也就是簡單清楚的方式，呈現已有共識的歷史主題，教科書可以用最簡單方式呈現，以利學生了解、減輕學生負擔。

韓國瑜強調，考量培養學生獨立思考能力，建構學生自己的歷史觀，以及對於未取得共識歷史的主題，應多元化、多角度呈現，在課堂上由老師協助學生各方面做歷史主題探索研究，以提供學生建立自己的歷史觀，學會歷史探索能力，對各類事件也能用較客觀角度形成自己的論點。

韓國瑜表示，「為了警惕以及推動讓中華民國繼續進步、人民安心生活的政策，我個人贊成功過並陳，但必須面對過去這段歷史，了解當時政府治理， 雖然台灣避免中共統治，但對中華民國經濟起飛及厚實基礎有一定的功勞，但也造成不少傷害， 功過並陳是比較客觀，至於當前危機，這些我不再評論。」