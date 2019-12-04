綠營全面逃避、快速切割楊蕙如　朱立倫：闇黑力量是民主之恥！

▲朱立倫臉書。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

台北地檢署正式以「侮辱公署罪」起訴「卡神」楊蕙如，終讓司法還以生命捍衛名譽的大阪辦事處處長蘇啓誠公道。對此，前國民黨主席朱立倫4日表示，負面選舉、闇黑力量是民主之恥，且事件爆發後，民進黨快速切割、全面逃避的態度，令人搖頭！



去年關西機場因颱風關閉引發爭議，當時，為了轉移外界對駐日代表謝長廷的責難，民進黨立委、綠營媒體對大阪辦事處處長蘇啓誠猛烈抨擊，許多元素都來自被北檢以「侮辱公署罪」起訴的「卡神」楊蕙如及其網軍在ptt帶風向的發文內容。對此，朱立倫下午在臉書發文表示，台灣的網路自由度很高，大家在網上可以暢所欲言、自由發揮，但一直以來，某些個人及政黨卻利用這種自由，製造謠言，惡意攻擊抹黑對手，獲取政治上的利益。

他說，這次的楊蕙如事件，就是典型的網路匿名攻擊，企圖轉移民進黨政府的責任，間接造成了一位資深外交官之死，事件爆發後，民進黨快速切割、全面逃避的態度，令人搖頭！

朱立倫說，從政的目的應該是為了下一代更好、下一代的幸福，選舉是比好不是比爛，用負面選舉、闇黑力量，獲取政治力量，不但可恥，更傷害了我們下一代的未來；他說，衷心期待司法公正的調查審判這個案件，這不只為蘇啓誠外交官爭公道，更為台灣清明政治爭未來！

PTT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。國民黨團4日召開記者會表示，根據監察院報告，楊蕙如「idcc」網路帳號使用的IP，部分時間是來自政府機關中的立法院。據透露，IP位置來自於民進黨立委黃國書辦公室。

另外，監察院的調查報告指出，卡神網軍集團的PTT帳號「idcc」，當初是使用日本東京的IP上網發文帶風向；有個帳號「TFedrex」，也曾經使用過同個日本東京IP上網，又曾使用過立法院的IP上網，「TFedrex」和「idcc」疑似是同一人。

若用「TFedrex」使用過的立法院IP去查，發現有人三度使用這個立法院的IP上網發文，轉載民進黨立委黃國書的臉書內容，而黃國書的某位羅姓助理也曾用同個IP上網，發文徵求問卷對象。