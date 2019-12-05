韓國瑜嘆高雄飽受中央白眼　承諾選上「不會落跑」：讓高雄成南台灣領頭羊

▲總統候選人韓國瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日出席「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，被問到違反高雄市民承諾做滿四年就參選總統，遭年輕人狂酸「溜之大吉」，韓國瑜回應時強調選上總統後並不會離開高雄，並忍不住批評中央對高雄的補助不是七折八扣，就是飽受白眼，日前行政院長蘇貞昌要他北上開行政院會，卻被剪輯成網路影片修理，直言中央對高雄市政府的態度，讓他覺得在高雄市做起來非常困難。

一名來自高雄的學生詢問，去年承諾不會溜之大吉酸，最後決定出征，對許多青年來說是沒有誠信的行為，如何信守目前競選承諾？

韓國瑜回應，過去10個月在高雄所做的一切，不敢說做的多，但做得不少，他所運用的副市長是全國最強，一心一意為人民打拼，「各位捨身處地站在我的處境思考，高雄負債三千三百億，每年利息20多億，我們向中央申請很多案子補助，不是七折八扣、就是飽受白眼、暗自嘲諷，包括行政院長蘇貞昌要我去開行政院會，我去了，兩台攝影機對著我，等我離開院會馬上剪接為網路影片修理我，我低頭說我打瞌睡，我旁邊坐其他六個縣市首長，沒有人認為我在打瞌睡，對高雄市政府的態度，讓我覺得在高雄市做起來非常困難。

韓國瑜認為，南台灣生命力完全沒有釋放出來，「過去幾十年台灣發展重北輕南，南台灣高雄可以當領頭羊，到今天，南臺灣還沒有一座現代化國際大機場，重北輕南的結果就是北部認為南部要多少錢，我就給你，但是請你把嘴巴閉起來，南臺灣生命力沒有被釋放出來」，強調如果只有高雄好台灣不好，那是不可能的，必須台灣好高雄才會好。

韓國瑜說，他接受被動式國民黨初選，獲得提名，這路繼續走下來，「但我不會離開高雄，我認為總統可以移動式管理，把南台灣生命力完全釋放出來，如果總統不停地巡迴管理，長期以南台灣為重心，北部交給副總統和行政院長，完全不會有問題」，他重申，他不會落跑，選上總統一樣一心一意照顧高雄市民。