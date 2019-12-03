影／「不投韓？蔡英文連任電費會高漲」 馬英九：不要跟自己開玩笑

記者羅婉庭／台北報導

馬英九3日出席「台北市婦女工作總會暨黨籍立委韓國瑜後援會成立大會」致詞表示，如果讓總統蔡英文連任，電費將持續高漲，所以「不要跟自己開玩笑嘛！」一定要投支持重啟核四的國民黨總統候選人韓國瑜。

▲馬英九出席台北市婦工總會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

馬英九指出，如果要顧主權，大家的選票應該投給韓國瑜，不能再投給蔡英文總統，否則邦交國將會丟光；如果大家希望電費不漲且不斷電，一樣要投給韓國瑜，因為韓國瑜主張重啟核四，核電一度成本只有9毛錢。

馬英九針對蔡英文2025無核家園的能源政策表示，現階段的綠能政策根本趕不上廢核後的發電量，若是讓蔡英文執政四年，電價會持續飆漲，蔡英文的能源政策是要完全廢核，以天然氣為主。

他說，蔡政府發展離岸風力發電，每度發電成本超過5元，目前家庭用電每度才2元多，如果讓蔡英文繼續主政，電費成本將大幅增加，將造成物價上漲，估計未來每家電費至少漲三成以上，甚至到四、五成「不要跟自己開玩笑嘛，是不是？」

馬英九強調，蔡英文現在要花很多錢讓外商做離岸風力發電，超過1900年「庚子賠款」的3倍，當年賠款金額總計4億5千萬兩白銀，當時的白銀價值相當於現在的新台1500元，換算結果就是3倍，錢都給外國人賺走了，根本是喪權辱國的協議！如果希望電費不要漲，享受合理電價而且不會斷電，就要投給韓國瑜。