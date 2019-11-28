學姐黃瀞瑩吸「肥宅票」 許淑華批蔡壁如：女生不要傷害女生

記者蔣婕妤／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如27日接受專訪時，被問及民眾黨不分區名單將北市府副發言人黃瀞瑩列入，是為了吸引肥宅票嗎？蔡壁如秒答，「是囉」，接著又改口說，「一半是啦」，強調這幾個女生有亮點。民進黨立委候選人許淑華28日受訪時批評蔡壁如根本是物化女性，「女生不要傷害女生」。

針對是否因黃瀞瑩談戀愛被排到13名，蔡壁如日前受訪強調，她一直在那個位子上。面對主持人朱學恒問說，是為了吸引肥宅投票？蔡壁如坦言，「是囉、是喔」，並雙手豎起大拇指，而後又說「一半是啦」，這幾個女生有亮點。

▲許淑華、謝佩芬、羅文嘉一早到吳興街市場掃街拜票。（圖／記者黃克翔攝）

對於蔡壁如認了學姐吸「肥宅票」引發網路熱議，許淑華批評，身為女生應該更了解女生，不要每次都用言語物化女性，女生不管是從政或是在其他職場上，都比男生面對更多挑戰，民眾黨說女生是花瓶、櫃姐，現在又說騙宅男票，這些話從蔡壁如嘴裡講出來真的很令人遺憾。

許淑華強調，蔡壁如身為女性，還是民眾黨不分區名單，這樣的發言如果進去國會該如何替性平議題家分，幫法案有比較完整的推動，這種態度只會對民眾黨扣分，「蔡顧問身為女性應該有同理心，女生不要傷害女生。」

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