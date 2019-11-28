礦業法只差一步就過！環團喊話執政黨：快協商完成三讀

▲環保團體呼籲朝野政黨務必快速讓《礦業法》在此會期通過。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院會期將在下月底結束，環保團體今（28日）召開記者會呼籲，朝野政黨務必快速讓《礦業法》在此會期通過，因該案從2013年民間團體倡議至今，有共識的草案達95條，別辜負了25萬人連署的「礦業改革，守護山林」達成紀錄片導演齊柏林的心願。

立院院長蘇嘉全今下午2點將進行「院長協商」，預計有4個議程。環團表示，礦業法被排到最後一個，是否有足夠時間、實質討論，無法得知。地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，該法目前草案有共識條文多達95條，絕不是部分官員稱的「毫無共識」，在選前關鍵時刻，民進黨是否能兌現改革承諾，攸關民進黨政治誠信操守，也必定影響明年大選人民投票意向。

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台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，礦業法歷經漫長修法過程，許多較現行法更進步的變革方向，包括廢除霸王條款，也就是第31條礦權展限原則同意，例外駁回需補償，和第47條無須取得土地所有權人同意，提存地價、租金或補償即得先使用土地等。且礦權展限一次可達20年之久，若眾人費盡千辛萬苦完成礦業法修法，卻有大量案件要等20年後才適用，十分不合理。

環團強調，礦業法經歷前後15次討論，跨黨派立委努力了3年，好不容易將13個版本修法草案，收攏到剩下3大重點（既有礦場加強管理、距離聚落安全距離、原住民族權利保障），需要在協商現場凝聚朝野共識，盼這次真的能將此案排入院會二、三讀，兌現總統蔡英文礦業改革承諾。