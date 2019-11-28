挑戰大王麻辣乾麵！他拿衛生紙擦汗「一疏忽」眼睛痛炸：差點瞎掉

▲麻辣乾麵。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

「大王麻辣乾麵」一直都是許多部落客和YouTuber挑戰、朝聖的餐廳之一，其中「無敵麻辣乾麵」的恐怖滋味更是讓挑戰者嚇到不敢，提醒大家千萬不要輕易挑戰。一名網友日前就去該店吃麵，雖然下場沒有像前人那麼慘，卻因為一個疏忽讓眼睛痛炸。

一名網友日前挑戰知名麵店「大王麻辣乾麵」的超辣乾麵，吃得他滿頭大汗，順手就拿起桌上的衛生紙來擦。然而他卻忘記，那張衛生紙是自己方才拿來擦過嘴巴的，辣油不小心就波及到眼部，「操XX眼睛差點瞎掉......。」

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網友看完後都替他捏了幾把冷汗，不過也提醒「更可怕的事」還沒發生，「這只是開始，接著你尿尿會有燒灼感，你棒塞會有被破菊的感覺」、「明天你就會有爆菊之痛」、「小心後門」、「趕快洗眼睛吧」。

據本站2月新聞《勸世文！他只吃麻辣乾麵3口「胃痛到全身盜汗」 急奔藥局...撐不住倒地》指出，大王麻辣乾麵的「天下無敵麻辣乾麵」一直都是許多人挑戰的目標，只要能在30分鐘內吃完整碗麵，就可以免費享用並獲得500元獎金，名字還會被放上店內的至尊榜。

▲今年2月時有網友前去挑戰，下場悽慘。（圖／翻攝爆廢公社二館）

然而挑戰是有代價的，饕客們來挑戰前必須要先簽下同意書。今年2月時就有民眾前去嚐鮮，不料才吃了3口，就辣到胃痛盜汗，直奔附近藥房買藥，最後連面子也不要了，索性躺在地上休息。

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