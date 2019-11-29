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太座血拼歸來！　人夫見「2破萬神級贈品」慌了：到底花多少才有辦法送...

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▲▼ 太太去完百貨公司，贈品很驚人 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲太太去完一趟百貨公司，贈品很驚人 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

各大百貨公司週年慶檔期從9月到12月不一，不少民眾都趁著大打折的時候爆買一波。一名人夫發現老婆血拼回來後，竟然有幾樣原價要破萬的贈品，讓他不禁擔心起未來帳單上的數字，上網求助網友們「請問是買多少才有辦法送這些啊？」貼文一出，網友們都安慰他「老婆開心就好」、「不要問你會怕」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文求助，他表示太太28日去逛完百貨公司回來，他翻了翻袋子，發現贈品區中竟然出現攝影機GoPro 8和Dyson吹風機！由於兩者的原價都要破萬元，讓他心一慌，好奇老婆到底是花了多少錢，才能得到這兩樣贈品，礙於不敢直接問，所以才上網請網友們給些頭緒。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 太太去完百貨公司，贈品很驚人 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 原PO嚇到，卻也不敢直接問太太 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，一票網友都建議他還是放寬心就好，畢竟老婆開心，家庭氣氛才會和諧，「老婆開心無價」、「用就對了」、「知道了也不能怎樣」、「別問心情會比較好」、「下個月帳單來就知道了」、「錢可以解決的都是小事啦」、「錢再賺就有」、「太太直接買，然後跟你說是送的XD」。

不過也有網友認為，有可能百貨公司現在正值週年慶檔期，優惠很多，不一定真的有花很多錢，「這些都可以用很久，放心啦」、「信用卡點數夠啦」、「現在週年慶～不用擔心」、「應該有破10萬喔」、「可能是抽獎抽到的啊」、「累積的會員點數吧」。

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