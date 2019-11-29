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冬天逛寶雅「這一根」是噩夢！一不注意就刺痛　網秒懂：去超商也是…

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO拍下「冬天的噩夢」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天到了，很多人除了怕冷，更怕這一瞬間的刺痛。一名女網友日前去逛寶雅，要下樓梯的時候卻被「襲擊」，忍不住拍下照片直呼，「這個扶手，是很多人冬天的噩夢」。看到照片後，馬上有人秒懂，「超商的冰箱門也是」、「幫小孩換衣服才是噩夢」、「脫毛線衣、買飲料放錢、量販店的手推車邊緣……」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中僅簡單一句「這個扶手，是很多人冬天的噩夢」，仔細看看照片，只見原PO正要下樓梯，但下一秒她卻拿出手機拍下賣場金屬扶手的照片，樓梯一旁還掛著格子狀的欄杆，上面則掛有口罩、襪子等商品。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲寶雅的「這一根」是很多人冬天的噩夢。（圖／翻攝自爆廢公社）

但為什麼是噩夢呢？難道是經過的人都會想再多拿一些口罩或襪子、導致荷包大失血嗎？還是冬天一到腿會冷僵，讓下樓梯難度增加、不小心就摔個四腳朝天？就有網友看到照片秒懂，「我了解」、「靜電嗎」、「靜電表示『驚喜！人類們』」、「觸電的那種感覺～」、「我也是，跟我擦身而過的也會被電，求解」、「電到不要不要的！」

其他人則紛紛留言，「去全家每次要拿飲料都要手插口袋去開」、「先摸牆壁就不會被電」、「尤其每次去家樂福大潤發推手推車，只要碰到鐵就被電的哇哇叫」、「台灣我還好，日本我超電」、「要綁接地線在身上」、「體質關係，之前在全聯工作，碰到甚麼都可以電，X」、「去好市多必電」、「容易靜電 可能是體質的關係 也有人說是因為肝不好」、「另一手先碰牆壁再摸扶手就能把靜電放掉了。」

原PO透露，她日前下午去寶雅購物，結果一不注意又被電了，看到網友的討論，自己也忍不住留言笑說，「我也常常換個衣服被自己電到」、「我都隔著袖子，被電怕了，一個冬天過完 袖子都變長了」、「最近上班已被電到懷疑人生」、「我是碰到鐵的材質，必電」、「電到眼神死的冬天。」

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