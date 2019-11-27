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遊覽車皇帝位「俯瞰視角」爽爆！緊急一煞車險駕崩　萬人笑瘋：皇上不好當

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▲▼交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲許多人坐遊覽車，都會挑一個好位置。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人坐遊覽車都想挑一個好座位，甚至有心目中的天選之位。一名男網友日前貼文，表示他聽說坐遊覽車某個位置，可以體驗「皇帝的感覺」，於是就真的去坐，「結果剛剛司機大哥一個緊急煞車！我差點就駕崩了……」貼文逗笑網友，「看來皇帝真的不好當」、「駕崩，駕駛害你坐崩，原來這詞是這樣來的。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，「有人說，坐在遊覽車上最後一排中間的位置，可以體驗做皇帝的感覺～我就試了一下」。接著男網友貼出照片，只見他就坐在遊覽車上最後一排正中間，往前看可以俯視每個座位的背面，眼前還有一條通道，就像是皇帝上朝一般的俯瞰視角。

請繼續往下閱讀...

不過還沒好好享受這個位置的優越感，原PO就直呼，「結果剛剛司機大哥一個緊急煞車！！我差點就 駕崩 了……」最後則是附上4個無奈的表情符號。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO試坐「皇帝之位」差點GG。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「衝去前面找司機嗎」、「總有刁民想害朕」、「本來是皇帝，滾到前面變臣子」、「從皇帝變多爾滾（袞）」、「司機大哥會轉頭問你：有什麼需要為你服務的」、「皇帝之位哪會那麼好坐，當然也是有點考驗的」、「那你知道為什麼皇帝都不長命了吧」、「司機有沒有問你『我煞車～你跑來前面找我幹嘛？』。」

還有人也相當能懂「皇帝位」的辛酸，「坐這位置要小心一點，我年輕時曾經司機急煞，人就飛出去了」、「那個位置安全帶一定要繫，而且要拉到剛好緊」、「真的，同感，但那位子視野蠻好的」、「跟我一樣坐車都喜歡坐最後面中間，但我曾摔下來一次」、「我曾經坐這個位置，結果司機一急煞我像angry birds 一樣發射出去直接擊潰站在司機旁邊的豬。」

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關鍵字：

遊覽車座位煞車駕崩皇上爆廢公社

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