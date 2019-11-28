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吃一包藥灌整瓶水！她曝藥丸障礙者「神奇技能」苦主狂+1　網友超佩服

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▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲藥丸示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

依照一般情形來說，小朋友的用藥習慣大多都是藥粉，年紀比較大了之後才會開始吞藥丸和膠囊。不過有一名網友則是哭訴自己有「吞藥障礙」，每吃一顆藥丸就要花上5分鐘，吃完一包藥就要喝一整瓶水，卻又礙於面子不想請藥師磨成粉；貼文一出，掀起網友一陣熱議。

「我想知道誰也不敢吞藥丸。」一名25歲的女網友在臉書「爆廢公社」尋找同路人，她表示，由於自己小時候吞藥時，有差點被噎死的經驗，造成她一輩子的陰影，所以從此不敢再吞藥丸或膠囊。

請繼續往下閱讀...

她表示，雖然她已經盡量避免自己生病了，但是百密總有一疏，該吃藥的時候還是得吃。「不要跟我說就一口水一口藥，頭低低還是頭抬高」，儘管其他人熱心教學，她說什麼就是無法跨過這道坎。

「不要問我為什麼不磨成粉，我怕丟臉。」即便每次都會被笑「不會吞藥很廢」，她吃一顆藥都還是要含5分鐘等軟化溶解，或是咬碎才敢吞下去，而且往往吃完藥都要配一整罐的水，還笑說「不敢吞藥的人都有『不怕苦味』的神奇技能。」

▲▼藥丸,藥粉。（圖／翻攝自pixabay）

▲除了咬碎，有的人會直接把膠囊剝開倒出來吃。（圖／取自Pixabay）

貼文一出，有同路人超懂她的心聲，紛紛出聲互相取暖，「我活到36歲了，一樣不會吞」、「+1終於找到跟我一樣廢的XD」、「一包藥配一瓶水是基本款」、「我吃黃蓮膠囊都會剝開吃」、「每次看醫生，醫生都很驚訝我不會吞」。

其他人則是勸她「面子不重要」，還是乖乖請藥局磨粉比較省事，或者自己去買切藥器也可以。另一名人夫則是大方分享太太吃藥的訣竅，「老婆大人43，要她吃藥智商變3歲，根本要她的命，我都幫她把藥一顆一顆包進去小軟糖裡，接著妳就會覺得藥很好吞了。」

▲蒸餾水,純水,寶特瓶,瓶裝水,奶瓶。（圖／翻攝自pixabay）

▲人家吃藥可能喝一口水就夠，吞藥障礙者可能會喝到一整瓶。（圖／取自Pixabay）

此外，另一批「懂吞藥丸」的網友則是佩服他們願意任由藥在口中慢慢溶解，「咬爛我不行，嘴巴會一直有味道」、「藥粉超噁的，我從中班就開始吃藥丸」、「相信我，藥粉最他X痛苦，以前國中吃到吐」。

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