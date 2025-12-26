女牙醫遭洗牙男爆打！友人影射暴力討債「許淑華助理幫喬」遭起訴

▲台北市議員許淑華辦公室黃姓主任遭控介入暴力討債。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

今年5月一名22歲周姓男子到松山區某牙醫診所洗牙，突然爆揍沈姓女牙醫，但案件事實上不單單僅是醫療糾紛，而是涉嫌暴力討債，沈女之蔡姓友人更指控民進黨北市議員許淑華辦公室黃姓主任介入協商。黃女因此向蔡女提出妨害名譽告訴，今(26日)台北地檢署偵結，依誹謗罪起訴蔡女。

全案源自於今年5月19日，周姓男子到牙醫診所，由49歲沈姓女牙醫協助洗牙，期間周男卻突然爆揍沈女一頓，打得她鼻血狂噴、滿臉瘀青，案件曝光後引發輿論討論，周男供稱是不滿洗牙時反應「牙齒很痛」，但卻得不到醫師的善意回應，才會情緒失控揮拳。

▲因洗牙打女牙醫的周子鈞涉重傷害未遂，被羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）



然而檢調進一步追查發現，本起醫療糾紛恐不單純，而是一樁暴力討債。沈女友人蔡姓女子更召開記者會指稱，「借了三千萬我們也都匯款給他也公證了，他拿了權狀不給我們設定也不還錢，然後就找了許淑華辦公室主任黃小姐，然後找了靜安匯來處理這件事情」。

案件延燒到民進黨北市議員許淑華身上，遭指涉協調暴力討債，隔日她發布聲明澄清，本人與辦公室人員未與該案相關人有任何聯繫，對於所有不實指控，將一律報警並提告。

今天台北地檢署偵結，認為蔡女所為已足以貶損黃女之人格與社會評價，依誹謗罪嫌起訴。