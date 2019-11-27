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她外送「一杯飲料」找不到人騎走！民嘆：100公尺還要麻煩人　熊貓說話了

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▲foodpanda,空腹熊貓,外送,機車外送,僱傭。（圖／記者林敬旻攝）

▲現在叫外送正夯，大街小巷都可看到外送員。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，最近看到一名熊貓女外送員送一杯飲料，在門口繞好幾次找不到人，「我是不知道這個叫外送的有什麼難處，連距離不到100公尺的飲料店，都要麻煩人家外送一杯來，結果叫了還不出來收。」但不少人認為，外送員最愛接這種單，「熊貓說最喜歡這種的了！」

這名網友25日在「南投人聊天室」臉書社團發文，引起熱烈討論。有人留言「目前免服務費，送100公尺最樂的是外送員」；原PO回「問題是她找不到收貨的，我們這裡沒人姓O！」

請繼續往下閱讀...

▼不少人認為，外送員喜歡接「近的單」。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

還有人表示，「可能不知道到了吧 ，沒叫過熊貓不清楚，到了不是都會通知」；原PO回，女外送員就打了好幾分鐘的電話，「好像沒人接，飲料放回去又騎走了。」其他人留言，「我都看時間差不多到了，出門迎接耶」、「叫外送就要取貨，不要讓人家這麼辛苦，將心比心。」

但不少人表示，其實外送員最喜歡接這種單，「我今天也叫很近的店家，熊貓說最喜歡這種的了，但我有出來等」、「送一杯很正常，近的是好到外送員，他們是跑單的，送越多錢越多，是訂的人的問題」、「其實一杯距離又近，最開心的外送員，但找不到可能心情就差了。不過，如果超過一定的時間人沒出現，飲料就是外送員的了，更開心！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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