蛋捲冰淇淋加大！母女嚇歪「3個月內不敢再吃冰」　店員神技網暴動：好幸福

▲這已經不是「大」蛋捲冰淇淋，是巨無霸了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

麥當勞推出的「大蛋捲冰淇淋」，號稱冰淇淋的量有5.5圈，比標準的多3圈。一名人妻昨日就買了一支朝聖，沒想到店員直接「擠爆」，巨量冰淇淋讓她和女兒嚇到嘴角失守。網友們看完則是表示超划算，「明天也來買」、「這份量很可以」。

「偶的老天鵝～嚇到吃手手！」一名媽媽26日在臉書「爆怨公社」中分享一張蛋捲冰淇淋的照片，只見他們總共花了30元，把原先18元的標準蛋捲冰淇淋升級加大，沒想到一拿到冰後，她和女兒都嚇到不停狂笑。

請繼續往下閱讀...

「什麼鬼東西，也太大了吧！」只見冰淇淋整個呈現「頭大身體小」的樣子，底下的甜筒看起來已經快要支撐不住上面的冰。不過店員驚人的技術也讓原PO和女兒吃到怕了，開玩笑表示未來3個月內大概不敢再點。

▲有網友認為自己的已經很大了，沒想到還是輸原PO一截。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完都笑噴表示，雖然多加了12元，但這份量已經遠遠超過價錢，CP值超高，「現在才知道可以加大，這份量很可以」、「比點2支划算的感覺」、「來得及吃嗎XD」、「這個要吃很快欸，不然會悲劇」、「這份量...是有熟人嗎」、「也太超值」。

此外，還有一票網友羨慕表示，雖有點過加大的蛋捲冰淇淋，但好像沒有原PO這麼好運，「哪一家啊？明天就去買」、「原PO好幸福」、「剛特別去估狗了一下，妳的跟圖片裡的也差太多了吧」。

▼ 網友反應。（圖／翻攝自爆怨公社）

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

