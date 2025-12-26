他被罵「老89」求償10萬　法官：是網路流行用語

記者黃翊婷／台北報導

小花（化名）與A女曾發生租屋糾紛，A女找來B男幫忙處理，沒想到小花事後竟在網路上發文，罵兩人「X子」、「草包」、「老89」，兩人自認人格尊嚴與社會評價嚴重受損，因而決定各自對小花提告求償10萬元。不過，台北地院簡易庭法官認為，「老89」是網路流行用語，尚非明顯輕蔑之詞，最終判小花應賠償A女2萬元、B男1萬元。

▲A女、B男自認遭到小花在網路上發文侮辱。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，A女和小花曾發生租屋糾紛，她找來B男協助處理，沒想到雙方和解之後，小花竟在社群平台發文，用「X子」、「草包」、「老89」等不雅字眼，公開侮辱兩人，還在文中標註兩人的姓氏，知情者一看就知道。

B男認為，「老89」用語有暗指對方無文化素養、愛滋生事端之意，加上網路訊息流通快速，此舉可能會對他的工作造成影響；A女也因為小花的言論承受巨大精神壓力，所以兩人決定各自對小花提告求償10萬元。

對於上述指控，小花經過法院合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場。

台北地院簡易庭法官認為，小花在社群平台發文，並公然以「X子」、「低能」、「草包」等詞語辱罵A女、B男，確實足以貶損兩人的名譽及人格尊嚴，但「老89」一詞屬於網路流行用語，用來指代特定群體，尚非明顯輕蔑之詞。

法官表示，小花的文章內容用詞粗俗不雅，必然會使A女、B男感到不悅，但部分詞句只是以比較激烈的方式呈現，目的是為了宣洩情緒，未必會侵害到A女、B男的名譽，最終判小花應賠償A女2萬元、B男1萬元較為適當，全案仍可上訴。