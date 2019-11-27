網購流蘇長褲！妹子一穿「秒炸喇叭花」哭求救　萬人驚呆：人體好神拖

▲原PO買喇叭褲，一穿卻變喇叭花！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

網購衣褲除了擔心尺寸不合外，最怕照片跟實品差很大！一名女網友曬出爆笑照片，日前買了一件藕粉色喇叭褲，褲口還有流蘇抽鬚造型，她迫不及待試穿，下秒崩潰想哭，秒變人肉版「行動好神拖」，好氣又好笑直呼「請問有辦法救嗎？」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》透露，看見網拍模特兒絕美穿搭，心動下單買了一件喇叭褲來穿，結果收到貨試穿後，原本預期有修飾腿型的效果，沒想到下半身整個大崩潰，顯得更粗壯。

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照片可見，時髦的流蘇造型，照理應該會落在腳踝，殊不知因褲管過長，直接散開在地板上，如同「孩子剪壞的勞作」。原PO尷尬求解，「網路買褲子，穿起來是這樣，請問有辦法救嗎？苦惱中！」

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▲網友笑到母湯！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

逗趣照片曝光後，引發萬名網友朝聖，紛紛笑到抽筋回應，「靈芝草人裝」、「請問這一組『人體好神拖』要如何訂購呢？」、「兩個不是同一件吧」、「開始旋轉吧」、「掃地機器人」、「可運動可打掃一兼二顧」、「千萬別相信網路的衣服啊，寄來真的很傻眼喔，我已經受害好幾次了」、「腿短的困擾」、「一秒變八爪章魚」。

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