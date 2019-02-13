勸世文！他只吃麻辣乾麵3口「胃痛到全身盜汗」　急奔藥局...撐不住倒地

▲男網友到台北知名麻辣乾麵店用餐。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

對許多民眾愛吃辣，用餐時不搭配這一味就感到渾身不對勁。就有男網友到台北一間知名的麻辣乾麵店朝聖，和眾多網紅、部落客一樣點了一碗無敵麻辣嘗鮮，豈不料才吃了3口，馬上就被辣到胃痛、全身盜汗，只得急尋藥房買胃藥，甚至痛到倒地。

陳姓男網友12日下午在「爆廢公社二館」貼文，開頭就點名這是「勸世文」，提醒有心想挑戰的吃辣客三思。他說，去台北知名的大王麻辣乾麵店點一碗「天下無敵麻辣乾麵」，自掏腰包花了350元，不過才3口而已，就胃痛到全身盜汗，只好急奔附近藥局拿藥，甚至不舒服到直接躺地。

▲才吃了3口，就胃痛到不行直奔藥局。（圖／翻攝爆廢公社二館）

照片貼上網，嚇到了許多網友，甚至有一派人懷疑是否真這麼可怕，「什麼東西這麼恐怖」、「YT界最紅麵店」、「真的有那麼誇張嗎？好想挑戰」、「他附近的藥局應該生意很好」、「解辣要喝牛奶最快」、「真的很辣嗎？我不吃辣的好想吃吃看！」

此外，有不少領教過該店麻辣恐怖滋味的網友提醒，千萬不要鐵齒，「我上次吃隔天在床上躺了一天」、「跟18禁咖哩飯一樣辣到變苦的」、「看一堆直播主去吃，都吃到不要不要的」、「看YouTube一堆人都失敗就知道不是開玩笑的，吃完真的神人」、「傳說中吃完能上店家牆壁上英雄榜的店」、「常看蹲在門口抱著肚子的挑戰者」。

▲最後PO文者痛苦到直接躺地休息。（圖／翻攝爆廢公社二館）

本站去年新聞〈吃完變成香腸嘴！挑戰「天下無敵麻辣乾麵」辣到你哭〉報導，位於台北市吳興街的巷弄內的大王麻辣乾麵，店內的乾麵主打能夠選自己想要的辣度，另有一隱藏版「天下無敵麻辣乾麵」，只要能在30分鐘內將整碗麵挑戰成功，就可以免費享用並且獲頒店家給的500元。

大王麻辣乾麵店內的天下無敵麻辣，是由大紅袍、雞心椒等提煉出來，比重辣還要辣上好幾倍。而饕客來參加挑戰之前，需簽下同意書，若真能克服嚴苛考驗完食，名字將會放上店內的至尊榜，目前不到百人。

►吃完變成香腸嘴！挑戰「天下無敵麻辣乾麵」辣到你哭

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▼挑戰「天下無敵麻辣乾麵」成功可以登上英雄榜，並獲得獎金500元。

▼竟有客人吃到叫救護車。