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差5個月的姐弟戀！老爸搬星座說…「金牛天秤不合」力勸女兒　網秒笑醋味濃

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲友人遇到對象，結果卻被唸了一頓。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前貼出朋友找她吐苦水的訊息截圖，只見友人最近跟家人坦承有認識一個對象，爸爸知道後就堅決反對，「我爸說他不僅小我5個月，星座也不合」。看到友人這樣說，原PO便問「差5個月的姐弟戀有那麼嚴重嗎？」結果網友馬上拆穿爸爸，「吃醋而已」、「在爸爸眼裡，所有星座都跟你的星座不合。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出訊息截圖，只見友人開頭就大嘆「剛剛又被唸了……」，說自己有跟媽媽坦白認識了一個對象，後來媽媽跟爸爸講這件事情，爸爸就跑來問她一堆關於男方的事。原PO本來還笑說「前世情人在吃醋了」，友人就認為不是，因為爸爸後來還堅決反對，「我爸反對姐弟戀……」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲友人說，爸爸知道以後，就來問男方的事情。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到這邊，原PO忍不住反問「你們不是都同年？都75年次的不是嗎？」友人就回「是同年沒錯，但我是5月金牛座，他是10月天秤座」，接著無奈透露「我爸說他不僅小我5個月，星座也不合」，原PO就看傻「妳爸這年紀也研究星座？」最後將對話傳到臉書，好奇發問「差5個月的姐弟戀有那麼嚴重嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲友人說爸爸反對姐弟戀。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到對話後，許多網友馬上揭穿每個老爸的通病，「所有爸爸都會反對很正常」、「為反對而反對」、「覺得爸爸是吃醋」、「有種爸爸不想給女兒嫁的感覺」、「前世情人女兒交男朋友，爸爸都會不喜歡對方」、「女兒的男朋友都是壞蛋」、「爸爸看每一任男友都不高興，妳放心」、「就是想反對，然後找不到理由吧？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲爸爸還說金牛跟天秤不合。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有人認為，「這只是個藉口、你爸不喜歡他」、「我只能說，這些都不是問題，問題爸、媽可能不喜歡他，這才是重點。」其他網友則紛紛笑說，「爸爸可以幫我看下9月天秤女和11月天蠍男嗎？謝謝」、「爸爸一定被天秤男傷感（誤」、「老爸的重點從來就不是星座還年紀，純粹就是有人搶走他心愛的女兒啦！趕快叫男友來家裡贖罪順便喝一杯。」

留言中也出現各種星座說，「金牛跟天秤守護星都是金星，很合阿」、「金牛真的跟天秤不合」、「我覺得天秤跟金牛蠻搭的」、「我（金牛）遇過兩個天秤的確不是很合，不合的是價值觀跟理念」、「天秤跟金牛相似的地方有節省，金牛偏工作狂，天秤偏乖寶寶，兩個都是需要被保護，相較下就沒有那麼適合。」

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