　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市攤商賣「芭樂精髓」網又愛又恨！　白皙妹嗨翻吃爆：30元可以吃2天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼芭樂。（圖／pixabay）

▲芭樂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家一般在夜市看到的「甘草芭樂」和「甘梅芭樂」，攤商通常都會把軟軟甜甜的芭樂籽去除，只留下脆脆的部分，愛吃籽的人因此覺得很可惜。不過一名女網友近日就找到有賣籽的攤販，滿滿一包只要30元，趕緊上網分享給廣大同好，「吃得超開心的耶！」

一名女網友26日在臉書「爆廢公社二館」中分享自己「挖到寶」的喜悅，原來喜歡吃芭樂籽的她，從以前就好奇，為何賣切片芭樂的攤販不把芭樂籽單獨拿出來賣，「全部丟掉很浪費的感覺啊！」

請繼續往下閱讀...

沒想到她26日下班時，竟然就在南勢角夜市看到有攤商在賣芭樂籽，立刻手刀買一包來吃。她透露，這樣滿滿一包只要30元，還因為太撐了所以分成2天吃。至於大家擔心「會不會便祕」，她則一派輕鬆地表示自己腸胃功能不錯，以前都這樣吃也都沒有排便不順的困擾。

▲▼ 芭樂籽 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲終於找到有攤商在賣芭樂籽，原PO超開心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

熱愛芭樂籽的網友們看完都嗨翻了，紛紛表示「芭樂籽超好吃！我會冰進冰箱醃一天，讓它更軟」、「我們這邊甘草芭的芭樂籽都用送的」、「我也愛吃籽勝過肉」、「籽才是芭樂的精髓啊」、「好吃可是偶爾會卡牙齒」、「牙口真好，羨慕」。不過也有人提醒不要吃過量，怕會不好消化，或是吸收太多糖份。

此外，營養師提醒，雖然芭樂本身屬於高纖維、低熱量的水果，但芭樂籽是一種很堅硬的種子，腸胃功能不好、有便秘問題的人還是要少接觸，建議食用時多補充水份；反之，腸胃及排便功能正常的人則是不會受到影響的。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓粉出征灌爆AIT臉書！　怒嗆美國干涉選舉：美國不是台灣的爸爸

民主返鄉列車募資「25小時達標100萬」　青民協：我們要送青年回家投票

連千毅遭背刺落難！賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」超無力　他嘆：沒勇氣離職...網秒懂心酸

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘…父看監視畫面崩潰

千萬別惹他們！有仇必「加倍奉還」星座Top4...天蠍：最好道歉先

苗栗西湖鄉首間「小七」明試營運　鄉民：終於把你盼來了！

駐美代表處設農業組被說抄襲　陳吉仲要韓國瑜：先了解外交事務

夜市攤商賣「芭樂精髓」網又愛又恨！　白皙妹嗨翻吃爆：30元可以吃2天

差5個月的姐弟戀！老爸搬星座說…「金牛天秤不合」力勸女兒　網秒笑醋味濃

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

苗栗西湖鄉首間「小七」明試營運　鄉民：終於把你盼來了！

駐美代表處設農業組被說抄襲　陳吉仲要韓國瑜：先了解外交事務

夜市攤商賣「芭樂精髓」網又愛又恨！　白皙妹嗨翻吃爆：30元可以吃2天

差5個月的姐弟戀！老爸搬星座說…「金牛天秤不合」力勸女兒　網秒笑醋味濃

全台古蹟最多縣市在台北市　金車調查：僅1成青少年答對

台肥借貸韓國瑜風波燒不停　陳吉仲：自己也好奇整個始末是什麼？

普吉島飛起來！長榮航空明年4/2起直飛「機票最低7千4」　往返省6小時↑

搭火車撇眼瞄到紅光！低頭見「大紅蕾絲鑲邊倒三角」　她驚呆：誰家的東西啦

深V澎澎袖套裝！白皙妹一穿「氣囊自動爆開」傻眼　網笑噴淚：飛高高囉

越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

遊峇厘島遇「最小浪浪」直接裝包包　她被萌到帶回美國疼

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

高以翔猝逝… 台製作人曝《追我吧》半夜錄影最大缺失！

苗栗西湖鄉首間「小七」明試營運　鄉民：終於把你盼來了！

冬盟／藤田學教練建議　蔡齊哲修正動作投球更舒服

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

生活熱門新聞

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎

金錢豹小姐都很正？　網友專業分析

北冕恐成強颱下周首波冷氣團報到？　吳德榮：北部13度

老饕曝便當「4爛菜」：根本垃圾

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

被爆黑心咖啡豆…西雅圖曾怒嗆告

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

更多熱門

相關新聞

停累進費率車格！6HRS後噴930　貴哭桃園哥

停累進費率車格！6HRS後噴930　貴哭桃園哥

找停車位是很多車主都覺得麻煩的事情之一，有時候找到車格，事後才會發現自己踩到陷阱。一名男網友日前在桃園義勇街停車，從早上8點出頭停到下午1點50左右，通常1小時算30元，6小時不過180元，原PO一拿起停車單秒傻眼「930元」，這才發現自己停到累進費率的車格，讓他直呼「路邊停車費好貴……」

婦逛夜市吃壽司噎到昏迷　警消接手CPR送醫

婦逛夜市吃壽司噎到昏迷　警消接手CPR送醫

買現烤大餅！老闆先結帳：怕你反悔　客翻臉不買

買現烤大餅！老闆先結帳：怕你反悔　客翻臉不買

準岳母問婚禮規劃！務實哥「麵攤包場」網笑噴

準岳母問婚禮規劃！務實哥「麵攤包場」網笑噴

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

關鍵字：

芭樂芭樂籽夜市爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面