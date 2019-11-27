夜市攤商賣「芭樂精髓」網又愛又恨！　白皙妹嗨翻吃爆：30元可以吃2天

▲芭樂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家一般在夜市看到的「甘草芭樂」和「甘梅芭樂」，攤商通常都會把軟軟甜甜的芭樂籽去除，只留下脆脆的部分，愛吃籽的人因此覺得很可惜。不過一名女網友近日就找到有賣籽的攤販，滿滿一包只要30元，趕緊上網分享給廣大同好，「吃得超開心的耶！」

一名女網友26日在臉書「爆廢公社二館」中分享自己「挖到寶」的喜悅，原來喜歡吃芭樂籽的她，從以前就好奇，為何賣切片芭樂的攤販不把芭樂籽單獨拿出來賣，「全部丟掉很浪費的感覺啊！」

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沒想到她26日下班時，竟然就在南勢角夜市看到有攤商在賣芭樂籽，立刻手刀買一包來吃。她透露，這樣滿滿一包只要30元，還因為太撐了所以分成2天吃。至於大家擔心「會不會便祕」，她則一派輕鬆地表示自己腸胃功能不錯，以前都這樣吃也都沒有排便不順的困擾。

▲終於找到有攤商在賣芭樂籽，原PO超開心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

熱愛芭樂籽的網友們看完都嗨翻了，紛紛表示「芭樂籽超好吃！我會冰進冰箱醃一天，讓它更軟」、「我們這邊甘草芭的芭樂籽都用送的」、「我也愛吃籽勝過肉」、「籽才是芭樂的精髓啊」、「好吃可是偶爾會卡牙齒」、「牙口真好，羨慕」。不過也有人提醒不要吃過量，怕會不好消化，或是吸收太多糖份。

此外，營養師提醒，雖然芭樂本身屬於高纖維、低熱量的水果，但芭樂籽是一種很堅硬的種子，腸胃功能不好、有便秘問題的人還是要少接觸，建議食用時多補充水份；反之，腸胃及排便功能正常的人則是不會受到影響的。

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