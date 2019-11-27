超級邁邁！蘇貞昌、陳其邁「電玩」說政策　網狂讚：超有創意

記者蔣婕妤／台北報導

宣傳政績也可以很有趣！行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁近日接連用「電玩」說明政策，這次陳其邁化身「超級邁邁」，藉由扮演馬力歐角色，與國人分享婚育補助內容。不少網友流言狂讚「超有創意」。

蘇貞昌和陳其邁透過臉書分享最新政策創意影片，畫面說，陳其邁化身電玩超級瑪莉，講解相關婚育補助。陳其邁貼文中提到，「台灣下一代，政府幫你帶。玩遊戲，最希望有密技；剛成家，最需要有人幫你一起打拚。如果你是馬力歐，政府就要當你的超級香菇，讓你更有力！」

陳其邁表示，蔡英文政府上任，不但拚經濟，還能在預算有剩餘的狀況下有感減稅、新增福利，照顧年輕人和老大人。減輕年輕人的負擔，政府會持續做。養兒育女的甜蜜與負荷，政府伴你度過。

蘇貞昌貼文中則表示，電玩可以跳關，人生難免卡關，「政府補助讓您度過難關，因應日益增加的婚育家庭負擔，政府有許多補助，現在就在做！蔡總統也已經承諾，未來會做得更好更多！」

對於政院推出的「電玩風」政策影片，網友紛紛給予好評，「小編很有創意喔！」「我不是年輕人，但我的寶貝也在補助範圍，為了要能陪伴寶貝快樂成長，所以尚未上班。感謝政府德政，讓我們能夠更堅定的持續陪伴成長」、「好可愛喔。這樣的傳達很有意思」、「解決少子化的問題，也減輕父母的負擔，很棒喔！」「用遊戲來說明政府政策，真的好懂多了」。

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