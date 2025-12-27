　
社會 社會焦點 保障人權

逆向釀7車連環撞！警揪出「又是毒駕」還涉另2起事故　公危罪送辦

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市大寮區26日晚間發生嚴重連環車禍，40歲吳姓男子駕車不明原因逆向，撞上停等紅燈的車輛，造成7車連環撞、3人受傷，其中2人送醫。警方進一步追查發現，事故為毒駕釀禍，吳男疑似還涉及另外兩起交通事故，目前已依公共危險罪嫌移送法辦。

逆向撞紅燈車陣　7車受損、3人受傷

林園分局指出，警方26日19時39分接獲報案，指大寮區九和路11號前發生連續車禍，隨即派遣中庄派出所及交通分隊員警趕赴現場處理並進行交通疏導。經查，吳姓男子駕駛自小客車時突然偏離車道，直接逆向撞上停等紅燈的車輛，事故共波及6部車輛，合計7車受損，現場零件散落一地。

這起事故造成包含肇事駕駛在內共3人受輕傷，其中2人由救護人員送往長庚醫院治療，皆意識清楚，詳細傷勢仍待院方評估。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

酒測0仍難逃法辦　坦承毒駕、警擴大追查

警方到場後立即對吳男實施酒測，結果酒測值為0，但吳男坦承在駕車前曾施用毒品依托咪酯，警方隨即依規定處理，並擴大調閱案發時間前後的交通事故資料及沿線監視器畫面。

警方比對後發現，吳男疑似還涉及另外兩起交通事故，不排除有肇事逃逸情形，目前已併案偵辦。全案訊後，警方依公共危險準現行犯（施用毒品後駕車）將吳男移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，施用毒品後駕車將嚴重影響判斷與反應能力，極易釀成重大事故，提醒駕駛人切勿以身試法，行車前務必保持清醒狀態，確保自己與他人生命安全。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

