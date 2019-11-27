揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜至今仍被酸「落跑市長」。副總統候選人張善政27日下午赴淡水輔選立委候選人洪孟楷，他致詞時表示，韓國瑜在高雄繼續當市長，要什麼沒什麼，只好選總統，掌握中央政權後，就能幫高雄市繼任市長把事情做出來。

張善政表示，如果綠營明年繼續執政，新北市很多東西想要中央配合是很困難的，這也是為什麼大家都說韓國瑜怎麼市長才當年一年就要選總統，「因為韓國瑜很多事情都要中央配合」。

張善政舉例，韓國瑜提出愛情摩天輪，但土地偏偏是中央的，中央當然不會給韓國瑜，「所以韓國瑜他在高雄繼續當市長，要什麼沒什麼，當然只好去選總統啊！」

張善政還說，韓國瑜在高雄繼續當市長，要什麼沒什麼，高雄當然沒發展，寧可去選總統，掌握中央政權以後，可以幫高雄市繼任市長把事情一樣一樣做出來，這是韓國瑜真正要選總統的原因。

其他人也看了這些...

►ET總統民調／20至49歲關鍵表態 蔡英文持續領先韓國瑜差距拉大14.1%

►ET總統民調／韓國瑜敗選或立委不過半 8成5藍營支持者要吳敦義辭黨主席

►ET立委民調／藍綠＆第三勢力不分區推估 國民黨政黨票大崩壞少2-3席

►超越藍綠，就靠她了