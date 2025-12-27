　
社會 社會焦點 保障人權

少年割頸案被害人批修復式司法　高院聲明：沒逼被害人家長接受

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸、楊媽媽（右）曾痛批修復式司法。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市國中少年遭割頸案，高等法院二審加重改判郭姓少年12年、林姓少女11年。判決出爐後引起被害人家屬不滿，痛批高院將責任推給修復式司法。高院於26日近午夜12點時發布聲明，稱先前法官曾提議讓2名兇手孝順被害人家長的修復式司法方案，但遭拒絕後就停止，並未逼被害人接受修復式司法。

本案緣於2年前，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，殺害男學生。

案發後震驚社會，一審將郭姓少年判刑9年、林姓少女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，23日改判郭姓少年12年、林姓少女11年。由於被害人家屬楊爸爸、楊媽媽要求法院重判有期徒刑最高的30年，兩者間有很大的落差，讓楊爸楊媽在法庭內就開始悲吼，出了法庭後，更是泣訴不能接受判決結果。

其中楊媽媽更說「別人囝仔死不完！」「不行把所有的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復阿？怎麼把我們孩子的生命，從一個好好活潑的生命，修復成一個腫脹、經過解剖...一路一路地在法庭上羞辱我們被害人家屬，怎麼修復？要怎麼修復？修復他們吧，全部都在修復他們阿，沒有在談修復我們的事情啊。」

對此，高等法院在宣判3日後、26日深夜近12點時，突然針對本案發布聲明。聲明指出，本案的前手法官曾在去年的準備程序庭中，因為辯護律師聲請修復式司法，故此法官向楊爸、楊媽說明，並強調必須雙方理解與同意為前提，且被告也須真誠提出可以做到的方案。「（法官）於是詢問被害人家長有無接受各種形式補償的可能性，而以2名少年被告孝順被害人家長為例，經被害人家長當場拒絕後，法官即諭知本案修復式司法暫不處理，並未要求被害人家長接受此方案。」

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

更保八十並表揚十大傑出更輔員

更保八十並表揚十大傑出更輔員

臺灣更生保護會今年正式邁入第80年。更保總會於日前舉行盛大的慶祝典禮，同時表揚本次10大傑出更生輔導員。10大傑出更輔員每10年表揚一次，都是以生命影響生命的故事，令人感佩。法務部長鄭銘謙致詞時也特別感謝他們，「不放棄任何一個人」接納每一個曾經犯錯的人。

桃園女檢吳亞芝懲戒案　判罰俸10月

桃園女檢吳亞芝懲戒案　判罰俸10月

割頸案兇手4年就可假釋　民團擺祭壇抗議

割頸案兇手4年就可假釋　民團擺祭壇抗議

台中碩士女燒死叼菸惡男友　判刑14年定讞

台中碩士女燒死叼菸惡男友　判刑14年定讞

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

法律人權國三割頸少年事件處理法高等法院乾哥乾妹修復式司法

