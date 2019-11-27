陳菊力推「100分女孩」謝佩芬：台灣此刻需國際實務經驗人才

▲總統府秘書長陳菊力推100分女孩謝佩芬。（圖／謝佩芬競選辦公室）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市大安區立委候選人、有「100分女孩」之稱的謝佩芬27日上午，在總統府秘書長陳菊陪同下，前往通化福德宮參拜，並到通化市場拜票。陳菊表示，台灣現在這個時刻，需要像謝佩芬這樣對國際和外交事務有實務經驗、能與國際自由民主普世價值連結的人才。

陳菊表示，他在陳水扁市長時期擔任台北市社會局長，並隨扁政府執政中央成為勞委會（現勞動部）主委，隨後競選3屆高雄市長、12年任期，直到接任總統府秘書長才回到台北。

陳菊笑說，今天上午特別請假，來向大安區的鄉親推薦年輕、專業、優秀的謝佩芬，謝佩芬是蔡英文總統台大的學妹、也是賴清德副總統候選人在哈佛的學妹，「謝佩芬有完整的歷練，台灣在現在這個時刻，需要像謝佩芬這種對國際和外交事務有實際經驗、能和國際間自由民主普世價值共同連結的人才」。

▼總統府秘書長陳菊力推100分女孩謝佩芬。（圖／謝佩芬競選辦公室）



陳菊也強調，很佩服謝佩芬的勇氣，「相信大安區可以選出對台灣未來發展有正面影響的人才」，他對謝佩芬很有信心。她進一步指出，台灣人從戒嚴年代就為了民主打拚，今天總統可以直接民選、台灣自由民主多元，今天很多過去的街頭兄弟在這裡，肯定都想不到台灣會走到今天，「這就是不可能，但我們用心認真改變了不可能」，因此「我們要對自由民主有信心」。

陳菊表示，，謝佩芬用專業來為自己的家鄉服務，並挑戰最困難的選區，特別要拜託所有大安區鄉親疼惜謝佩芬、支持這位專業、優秀且認真的台灣女兒，「雖然困難，但我們關關難過關關過，讓謝佩芬改變大安區」。

謝佩芬則表示，非常感謝陳菊特別撥空來陪她參拜、掃街，陳菊一生為台灣的自由民主奮鬥，多虧了不同世代台灣人對民主運動的付出，今日的台灣才得以呈現自由多元的面貌。

對於這次的參選，謝佩芬強調，這一次選擇投入艱困選區，也意味著在對岸對台灣從國際到國內步步進逼、滲透的時刻，這一輩的台灣年輕世代願意承擔、展現守護自由民主的意志。

▼總統府秘書長陳菊力推100分女孩謝佩芬。（圖／謝佩芬競選辦公室）



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