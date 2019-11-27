傅崑萁參選藍軍花蓮分裂　民進黨擬定「穩黃弱傅」選戰策略

▲民進黨立委蕭美琴登記參選。（圖／記者蕭可正攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨27日召開中常會，會中分別就宜蘭、花蓮、台東、屏東等四縣市立委選情進行專案報告。據轉述，由於前花蓮縣長傅崐萁確定登記參選花蓮立委，與國民黨立委候選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」戰局，民進黨將以「穩黃弱傅」為選戰策略，且國民黨看起來已經在切割黃啟嘉，「只希望黃啟嘉不要這麼快被國民黨丟棄」。

據與會人士轉述，宜蘭部分因國民黨面臨黨內分裂，民進黨對現任立委陳歐珀的選情相對樂觀，且由於前行政院長游錫堃列入民進黨不分區安全名單，對宜蘭在地的士氣又更好一些。此外，宜蘭地方目前也提出要求應讓游錫堃與副總統候選人賴清德前去助選，希望黨中央多幫忙爭取年輕選票。

▲陳歐珀登記宜蘭立委，尋求立委三連霸。（圖／記者游芳男翻攝）



在花蓮方面，該人士則表示「花蓮選情結構本來就很奇怪」，由於前花蓮縣長傅崐萁確定登記參選花蓮立委，與國民黨立委候選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」戰局，民進黨將以「穩黃弱傅」為選戰策略，想辦法讓傅崐萁與黃啟嘉差距不要太大，且國民黨看起來已經在切割黃啟嘉，「只希望黃啟嘉不要這麼快被國民黨丟棄」。

黨內人士分析，花蓮地區不太適合打藍綠對決，加上蕭美琴很認真在跑地方行程，目前在地方的反應也還不錯，「但碰到傅崑萁比較麻煩」，目前要加強的是婦女票與青年選票，特別是青年與婦女選民對蕭美琴的認同度蠻高的。

▲劉櫂豪與民進黨青年部前往登記參選。（圖／劉櫂豪辦公室提供）



在台東部分，與會人士表示因國民黨在台東經過換將，對於民進黨現任立委劉櫂豪沒有造成太多震撼或危險，「劉櫂豪相對比較好選」。他說，目前國民黨候選人張志明的策略就是一直跟著前台東縣長黃健庭與台東縣長饒慶鈴，但聲勢似乎並沒有跟著上漲。

黨內人士分析，目前劉櫂豪需要的是青年票，特別是台東有青年返鄉投票的問題存在。另外，農產品的運銷也是一大重點，目前劉櫂豪看起來選情相對樂觀。

▲民進黨立委鍾佳濱前往屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝）



在屏東選情部分，今天的中常會只做了書面討論，屏東過去的選民結構一向是藍大於綠，不過民進黨現任立委鍾佳濱在屏北選區將對上國民黨候選人葉壽山，也由於屏東市軍公教族群較多，「這部分還是要加油」。

此外，會中也通過由立法院黨團總召柯建銘所提之臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職，支持屏東縣兩個選區的現任立委。據轉述，這兩位現任立委就是鍾佳濱與蘇震清。

▲民進黨立委蘇震清由立委莊瑞雄與國策顧問曾勳任陪同，到屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝）



民進黨主席卓榮泰會中裁示，第一，屏東縣因為選區調整，民進黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席。第二，屏東是民進黨執政縣市，要維護執政縣市的執政價值；民進黨有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定。第三，呼籲所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。

與會人士轉述，屏南選區除蘇震清宣布參選外，另外還有以無黨籍參選的前立委鄭朝明，以及以無黨籍參選的姚宗翰等兩位原民進黨的人士登記參選，中常會通過臨時動議決定力挺鍾佳濱與蘇震清，原因就是在於屏東縣已經少了一席區域立委，不能再少掉任何一席，特別屏東是總統蔡英文的故鄉，因此黨內決定支持蘇震清以爭取最大的勝選機會，蔡英文也將在下週前往屏東替蘇震清站台助選。

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