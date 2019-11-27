　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崑萁參選藍軍花蓮分裂　民進黨擬定「穩黃弱傅」選戰策略

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蕭美琴登記參選 。（圖／記者蕭可正攝）

▲民進黨立委蕭美琴登記參選。（圖／記者蕭可正攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨27日召開中常會，會中分別就宜蘭、花蓮、台東、屏東等四縣市立委選情進行專案報告。據轉述，由於前花蓮縣長傅崐萁確定登記參選花蓮立委，與國民黨立委候選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」戰局，民進黨將以「穩黃弱傅」為選戰策略，且國民黨看起來已經在切割黃啟嘉，「只希望黃啟嘉不要這麼快被國民黨丟棄」。

據與會人士轉述，宜蘭部分因國民黨面臨黨內分裂，民進黨對現任立委陳歐珀的選情相對樂觀，且由於前行政院長游錫堃列入民進黨不分區安全名單，對宜蘭在地的士氣又更好一些。此外，宜蘭地方目前也提出要求應讓游錫堃與副總統候選人賴清德前去助選，希望黨中央多幫忙爭取年輕選票。

▲▼陳歐珀登記宜蘭立委，尋求立委3連霸。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲陳歐珀登記宜蘭立委，尋求立委三連霸。（圖／記者游芳男翻攝）

在花蓮方面，該人士則表示「花蓮選情結構本來就很奇怪」，由於前花蓮縣長傅崐萁確定登記參選花蓮立委，與國民黨立委候選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」戰局，民進黨將以「穩黃弱傅」為選戰策略，想辦法讓傅崐萁與黃啟嘉差距不要太大，且國民黨看起來已經在切割黃啟嘉，「只希望黃啟嘉不要這麼快被國民黨丟棄」。

黨內人士分析，花蓮地區不太適合打藍綠對決，加上蕭美琴很認真在跑地方行程，目前在地方的反應也還不錯，「但碰到傅崑萁比較麻煩」，目前要加強的是婦女票與青年選票，特別是青年與婦女選民對蕭美琴的認同度蠻高的。

▲▼登記參選當天早上，劉櫂豪與民進黨青年部的年輕人前往鄉親晨運及買菜地點鯉魚山，奉上熱茶感謝鄉親的支持。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

▲劉櫂豪與民進黨青年部前往登記參選。（圖／劉櫂豪辦公室提供）

在台東部分，與會人士表示因國民黨在台東經過換將，對於民進黨現任立委劉櫂豪沒有造成太多震撼或危險，「劉櫂豪相對比較好選」。他說，目前國民黨候選人張志明的策略就是一直跟著前台東縣長黃健庭與台東縣長饒慶鈴，但聲勢似乎並沒有跟著上漲。

黨內人士分析，目前劉櫂豪需要的是青年票，特別是台東有青年返鄉投票的問題存在。另外，農產品的運銷也是一大重點，目前劉櫂豪看起來選情相對樂觀。

▲民進黨提名參選屏東縣第一選區立委鍾佳濱，18日在曾貴海醫師等人陪同，前往屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱前往屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在屏東選情部分，今天的中常會只做了書面討論，屏東過去的選民結構一向是藍大於綠，不過民進黨現任立委鍾佳濱在屏北選區將對上國民黨候選人葉壽山，也由於屏東市軍公教族群較多，「這部分還是要加油」。

此外，會中也通過由立法院黨團總召柯建銘所提之臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職，支持屏東縣兩個選區的現任立委。據轉述，這兩位現任立委就是鍾佳濱與蘇震清。

▲立委蘇震清18日上午11時在由立委莊瑞雄和84歲國策顧問曾勳任陪同，到屏東縣選委會登記參選第2選區（屏南）立委。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲民進黨立委蘇震清由立委莊瑞雄與國策顧問曾勳任陪同，到屏東縣選委會登記參選 。（圖／記者陳崑福翻攝）

民進黨主席卓榮泰會中裁示，第一，屏東縣因為選區調整，民進黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席。第二，屏東是民進黨執政縣市，要維護執政縣市的執政價值；民進黨有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定。第三，呼籲所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。

與會人士轉述，屏南選區除蘇震清宣布參選外，另外還有以無黨籍參選的前立委鄭朝明，以及以無黨籍參選的姚宗翰等兩位原民進黨的人士登記參選，中常會通過臨時動議決定力挺鍾佳濱與蘇震清，原因就是在於屏東縣已經少了一席區域立委，不能再少掉任何一席，特別屏東是總統蔡英文的故鄉，因此黨內決定支持蘇震清以爭取最大的勝選機會，蔡英文也將在下週前往屏東替蘇震清站台助選。

其他人也看了這些...

ET總統民調／20至49歲關鍵表態　蔡英文持續領先韓國瑜差距拉大14.1%
ET總統民調／韓國瑜敗選或立委不過半　8成5藍營支持者要吳敦義辭黨主席
ET立委民調／藍綠＆第三勢力不分區推估　國民黨政黨票大崩壞少2-3席

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
CNN、BBC均報導！高以翔「35歲錄影猝逝」　國際媒體震驚
獨／直擊高以翔出事現場！《追我吧》原訂周六收工...工人冒雨
唐綺陽悼念高以翔　憂心曝「年底震驚死亡事件」！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

超級邁邁！蘇貞昌、陳其邁「電玩」說政策　網狂讚：超有創意

建商辦攝影大賽紀錄建物之美　高獎金吸千件作品湧入

傅崑萁參選藍軍花蓮分裂　民進黨擬定「穩黃弱傅」選戰策略

圖／韓國瑜在憲兵保防片變匪諜？　陳宜民：國家機器卡韓是真的

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

電玩遊戲秀育兒政績！蔡英文再推「0～6歲國家一起養」　爸媽省很大

化解蘇震清爭議　民進黨表態支持兩現任立委

跟宋楚瑜密商拉下韓國瑜？　蔡英文：很久沒看到他更不會跟他討論

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

超級邁邁！蘇貞昌、陳其邁「電玩」說政策　網狂讚：超有創意

建商辦攝影大賽紀錄建物之美　高獎金吸千件作品湧入

傅崑萁參選藍軍花蓮分裂　民進黨擬定「穩黃弱傅」選戰策略

圖／韓國瑜在憲兵保防片變匪諜？　陳宜民：國家機器卡韓是真的

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

電玩遊戲秀育兒政績！蔡英文再推「0～6歲國家一起養」　爸媽省很大

化解蘇震清爭議　民進黨表態支持兩現任立委

跟宋楚瑜密商拉下韓國瑜？　蔡英文：很久沒看到他更不會跟他討論

高以翔20歲「大車輪灌籃」畫面曝光！　黑人揭15年交情：忘不了你的善良

魏應充準時報到卻沒入監　北檢：彰化地檢緊急通知暫緩執行

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

京東盤點「雙11」台灣業績　銷量年增七倍手機、體脂計最賣

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

愛抽菸！他「小弟弟壞不起來」崩潰　醫一看…血管90%狹窄：手術失敗了

新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

「中國創新」董事驚見台灣女婿　妻是主播

宋楚瑜3字嗆國民黨：韓國瑜現象是台灣最大悲哀

共諜案讓李正皓氣炸：國民黨沉默會死嗎

ET總統民調／小英領先韓國瑜14.1％

余天喊：進立院「處理吳斯懷」！

韓國瑜嗆蔡政府：得民調者得痔瘡！

稱標案有哥哥罩　立委弟詐鉅款蒸發

影／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：人才

沈富雄預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

國民黨政黨票大崩壞少2-3席

1週拍到3次　優質藍委打選戰濫用立院公務車

太陽花國賠案　柯文哲：原則上會上訴

于美人悼念高以翔：認真步伐都留下你耀眼身影

更多熱門

相關新聞

韓國瑜在憲兵保防片變匪諜？　陳宜民：國家機器

韓國瑜在憲兵保防片變匪諜？　陳宜民：國家機器

國民黨立委陳宜民發現，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團26日PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，遭逮捕人士外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，有影射韓國瑜就是「匪諜」的嫌疑。不過，憲指部否認影射。對此，陳宜民再透過臉書表示，若該影片歷時8個月前便已經過每位國防部長官審批完畢，豈不證實「國家機器卡韓」流言是真的？

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

化解蘇震清爭議　民進黨表態支持兩現任立委

化解蘇震清爭議　民進黨表態支持兩現任立委

跟宋密商拉下韓？蔡英文：很久沒看到他

跟宋密商拉下韓？蔡英文：很久沒看到他

國台辦批政治操作　蔡英文：奇怪了，這麼了解

國台辦批政治操作　蔡英文：奇怪了，這麼了解

關鍵字：

民進黨中常會陳歐珀蕭美琴劉櫂豪鍾佳濱蘇震清2020大選2020立委選舉2020宜蘭縣立委2020花蓮縣立委2020台東縣立委2020屏東縣立委

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面