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立院28日公聽會釐清蔡英文論文爭議　陳學聖：不分藍綠！也邀「挺蔡」學者

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▲▼ 陳學聖提蔡英文論文20處涉「抄襲」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳學聖 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院教育委員會原訂28日就「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但國民黨立委陳學聖將舉辦「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，討論總統蔡英文論文門事件，但遭質疑是把公聽會當個人選舉造勢，針對個案批鬥，意圖打擊政敵。對此，陳學聖強調，該公聽會不分藍綠，也邀挺蔡學者出席。

陳學聖表示，事實上，107年4月26日立法院經濟委員會曾就深澳燃煤電廠個案，舉行「能源管理法修法─論析深澳電廠之必要性」公聽會，當時的主席高志鵬、邱議瑩，都是民進黨籍委員，難道只有民進黨才能以個案召開公聽會？更不要說作為委員會議程的各種專題報告、專案報告，本來就是針對個案而發。

陳學聖指出，此次公聽會的出席代表背景多元，不分藍綠，無關黨派，縱然民進黨團拒絕推派人選，教育及文化委員會為了維持正反意見比例相當，仍特別邀請曾於媒體公開發表意見，支持蔡英文的專家學者出席，只有抱持既定成見、戴了有色眼鏡、滿腦子都是選舉的人，才會認為這是選舉造勢、批鬥舞台，請認同蔡英文總統論文、學位為真者，敢於站出來成為辯護的勇士，而不是缺席的懦夫。

另外，對於有報導指出國民黨團內部對於此次公聽會不以為然，陳學聖強調，基於蔡英文總統論文門事件仍有不少爭議未釐清，他身為教育及文化委員會最資深的委員，有義務依職權追查到底，方不負選民託付，國民黨團也全力支持他的作法，報導內容顯與事實不符，應予嚴正駁斥。

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