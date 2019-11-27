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張善政詛咒蘇貞昌再回醫院　林鶴明：不入流笑話跟韓國瑜學的？

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▲▼張善政發表「0-6歲國家幫忙養」政策。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因過度勞累引發病毒感染，在稍作休息後恢復狀況良好；而國民黨副總統候選人張善政27日詛咒蘇貞昌應該「再住回醫院」。對此，蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明表示，「不入流的笑話，是跟韓國瑜學的嗎？」

張善政赴淡水替立委候選人洪孟楷輔選，在致詞時表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇貞昌住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對於張善政的此番談話，林鶴明表示，「張善政根本就是政客墮落的血淋淋個案」，他批評，一個本來大家認為是「正常人」的張院長，從爭取成為韓國瑜搭檔後，除了公然承認污名化蔡英文外，現在竟然公然針對蘇貞昌的健康問題開玩笑。

林鶴明表示，這種把人家健康當玩笑話的政治人物不是政客是什麼，當韓國瑜陣營一直想影射對手意圖攻擊韓健康問題是不道德的同時，「張善政公然的消費他人的健康問題難道不用道歉嗎？」

林鶴明說，「蘇貞昌早就在崗位上工作，張善政又為何要拿住院開玩笑？這種不入流的玩笑話，是跟韓國瑜學的嗎？」

「一個總統候選人滿口痔瘡，一個副總統候選人滿嘴污名化。」林鶴明表示，真的是敗壞選風，「張善政應該立刻向蘇貞昌道歉，這種最低道德標準如果還做不到，張善政退選算了」。

▼蘇貞昌日前過勞，被總統要求休息。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 蘇貞昌臉部明顯肌肉不協調 。（圖／記者張一中攝）

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