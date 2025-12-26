　
社會 社會焦點 保障人權

張文擁5件3C產品　手機「停留在2022年」筆電待破解

記者趙蔡州／綜合報導

27歲男子張文19日在台北車站、南西誠品商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷。警方追查後，在張文投宿的旅館及台北市租屋處、桃園楊梅住處等地找到2台平板、2台筆電以及1台手機，發現手機的時間竟停在2022年，另有一台筆電被刻意焚毀，懷疑裡面可能有重要資訊，將進一步破解調查。

▲▼警方在張文楊梅老家找到一台手機以及電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文的楊梅老家查扣筆電及手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

事件發生後，北市警方近日疲於奔命，除了盡可能透過相關資訊查詢張文犯案動機，調閱張文金流、背景、家人以及相關犯案計畫等情資，分別在張文預定當成「前進基地」的千慧旅館查扣2台平板電腦、楊梅住處查扣1台手機及1台筆電，北市租屋處查扣1台已經燒毀的ROG電競筆電。

張文手機時間停在2022年　平板內存3張地圖

警方調查，查扣的手機電力僅剩36%，被找到時處於飛航模式，畫面顯示的時間則停在2022年3月16日中午12點19分，平板電腦內則存有3張地圖，包含縱火地點及逃離路線、捷運台北車站犯案地點、南西誠品商圈。

▲▼警方在張文租屋處查扣「邪惡之眼」電競筆電。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在張文的租屋處查扣一台被燒毀的電競筆電。（圖／記者邱中岳翻攝）

電競筆電硬碟有加密　警方將暴力破解

至於ROG電競筆電雖然被燒毀，內部的硬碟卻未完全毀壞，不過由於硬碟有Windows「BitLocker」加密技術保護，目前除了請求筆電原廠華碩及微軟協助外，也會使用暴力破解，以釐清張文的作案動機。

12/24 全台詐欺最新數據

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是「邪惡之眼」

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是「邪惡之眼」

張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，專案成員共計找到2台平板、2台筆電以及1台手機，其中最貴的是在租屋處遭焚毀的「邪惡之眼」ROG電競筆電。

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

替張文下跪道歉引議　醫揭「加害者父母」高度創傷

替張文下跪道歉引議　醫揭「加害者父母」高度創傷

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

