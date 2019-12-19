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政院稱來台旅客人次達1111萬　王淺秋再質疑灌水：「荒天下之大譏！」

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▲▼韓辦「踐踏司法」等議題記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓辦總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見會上，質疑政府將轉機人數也納入觀光人數，有灌水嫌疑。交通部澄清，因轉機旅客沒有入境，不會算在國外來台旅客人次中。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋19日再次抨擊，根據聯合國世界觀光組織，過境當然不能算是觀光旅客，觀光局網站上也查的到人次有多少，加一加了不起9百多萬，不知道政府宣稱一千多萬人次的計算基礎，是否納入了移工、過境轉機，直呼「這是荒天下之大譏、騙大家就不懂！」

交通部觀光局昨日澄清，國外來台旅客人次是看入境資料，中國的入台證等也都包含在內，但是轉機旅客並沒有入境，就不會有入境資料，除了航空公司外，其他並不會知道到底有多少人，「轉機旅客雖然也有產值，但因為沒有入境資料，所以不會算在國外來台旅客人次當中。」

行政院長蘇貞昌上午也在臉書發文重申「旅客數據不含轉機人數」，今年2019來台旅客史上新高，超過1111萬人、還在往上跑，裡面每一個都是確實入境的旅客，絕不可能拿轉機人數來灌水，還批評「昨天晚上有人抹黑台灣的觀光成績，實在講，民主社會不必用這種方式爭取選票。」

對此，王淺秋19日受訪再次回擊，「我聽到嚇一大跳！」根據聯合國世界觀光組織，過境沒有入境當然不能算是觀光旅客人次，「不能算也沒有算」，移工當然也不行，因為有停留天數的限制，因此，觀光局公開網站上都能查到人次有多少，上面查到的人次，加一加了不起九百多萬，不知道一千多萬人次的計算基礎，是否加入移工、過境轉機等，都當作觀光人次， 「這是荒天下之大譏、騙大家就不懂！」

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