韓國瑜抹黑觀光數字　政院批：假訊息！誤導人民傷害台灣民主





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜18日再政見發表會上，質疑政府將轉機人數也納入觀光人數，有灌水的嫌疑。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 19日受訪時批評這根本就是假訊息，特定政治人物為了政治目的誤導人民，會傷害台灣民主。

韓國瑜18日在政見會上稱政府將轉機人數也納入來台觀光人次，隔日，韓陣營的周錫瑋更稱蔡政府會重演2顆子彈事件，還會進一步宣布戒嚴。對此，Kolas 19日在院會後記者會回應，觀光局在第一時間已經澄清、蘇貞昌也透過臉書向國人說明，以觀光客這一題為例，選舉期間各式各樣假訊息非常多，各政黨的政治意見領袖都應該謹言慎行。

Kolas 強調，面對假訊息，相關部會都可以拿出具體實證，告訴說這些話的人，這些都不是真訊息。提醒政治人物應該謹言慎行，不要因為特定政治目的誤導人民，這並非台灣之福、會會傷害台灣民主。

針對韓國瑜抹黑觀光客數字，蘇貞昌在臉書澄清，事實是，今年2019來台旅客史上新高，超過1111萬人、還在往上跑，裡面每一個都是確實入境的旅客，絕不可能拿轉機人數來灌水。他強調，政府這幾年來很努力要把台灣觀光顧好、大家可以一起讓更多人看見台灣的好，不必把心力拿來造謠。